Впервые кандидаты обещают сворачивание демпроцессов

Впервые в истории Украины кандидаты в президенты обещают не углубление демократических процессов, а их сворачивание. Такое мнение высказал директор Института Горшенина Костя БОНДАРЕНКО на пресс-конференции в Ривне.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, К.БОНДАРЕНКО охарактеризовал нынешнюю президентскую кампанию и обратил внимание на возможные риски для Украины в следующем году.

«Главный вопрос повестки дня нынешней избирательной кампании – вопрос наведения порядка в стране», - констатировал политолог. По его мнению, практически все политические силы предлагают сегодня свое видение развития Украины, и практически каждый из кандидатов на пост Президента Украины обещает, что в случае его избрания на высший государственный пост он сделает шаг назад от нынешних стандартов демократии. «Впервые в истории Украины кандидаты в президенты обещают не углубление демократических процессов, а их сворачивание. И понятно, почему», - подчеркнул он.

«Виктор ЮЩЕНКО на протяжении пяти лет пребывания на посту Президента не мог понять одной особенности: демократия – это не вседозволенность, а, прежде всего, ответственность», - считает политолог.

По его словам, именно поэтому у нас в стране начались процессы, которые – при условии сохранения нынешних тенденций – рискуют стать необратимыми. «Мы живем во времена охлократии и популизма. Как показал мировой опыт, такие процессы предшествуют установлению диктатур и фашистских режимов», - отметил К.БОНДАРЕНКО.

По его мнению, следующий Президент будет вынужден идти на непопулярные шаги в политике – ради спасения страны, укрепления государства и качественных изменений в экономике. Он напомнил, что Юрий Горли-Горский в 1932 году написал роман «Ave, Dictator!». «Кажется, настало время переиздать этот роман – во всяком случае, его название актуализируется», - считает К.БОНДАРЕНКО.

Он напомнил свое высказывание, что основная борьба за президентский пост развернулась сегодня между Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Юлией ТИМОШЕНКО. Другие кандидаты отстают от лидеров с существенным отрывом. Именно В.ЯНУКОВИЧ или Ю.ТИМОШЕНКО, по мнению политолога, имеют все шансы возглавлять Украину следующие пять лет.

«Виктор ЯНУКОВИЧ продолжает оставаться лидером электоральных симпатий. Однако ситуация внутри Партии регионов – неоднозначная. Уже сегодня в украинской политике началась «война за региональное наследство» - по принципу средневековых войн за испанское или австрийское наследство», - отметил политолог.

Как подчеркнул К.БОНДАРЕНКО, целый ряд политиков, понимая, что завтра В.ЯНУКОВИЧ оставит пост лидера Партии регионов (либо став Президентом, либо проиграв выборы), начали думать о том, как бы возглавить «бесхозную» партию. «Между тем, в самой партии зреет раскол на три группы. И в случае, если ЯНУКОВИЧ не станет Президентом, Партия регионов может уже в следующем году прекратить свое существование», - сказал К.БОНДАРЕНКО.

При этом он отметил, что сам лидер Партии регионов пытается заручиться поддержкой нынешнего Президента Виктора ЮЩЕНКО. «В истории бывали случаи, когда заклятые оппоненты становились друзьями. Сегодня мы отмечаем, что В.ЮЩЕНКО превратился практически в доверенное лицо В.ЯНУКОВИЧА, поскольку у обоих есть общая угроза – Юлия ТИМОШЕНКО. ЯНУКОВИЧ и ЮЩЕНКО создали тандем не менее колоритный, чем тандем МЕДВЕДЕВ-ПУТИН в России», - считает политолог.

По его мнению, сегодня оппоненты Ю.ТИМОШЕНКО используют против премьера три основных приема. «Во-первых, обвинения в том, что она хотела положить в карман 1 миллиард гривень бюджетных средств, которые правительство должно было пустить на развитие системы здравоохранения. Во-вторых, что Ю.ТИМОШЕНКО пытается лишить льгот социально уязвимые слои населения и малообеспеченных граждан. В-третьих, распространяется информация о том, что у ТИМОШЕНКО начался серьезный обвал рейтингов и она практически вдвое отстает от Виктора ЯНУКОВИЧА. При этом социологические исследования, которые проводились Институтом Горшенина, не отметили этого обвала: рейтинг Юлии ТИМОШЕНКО продолжает превышать 20%», - считает К.БОНДАРЕНКО.

Относительно политиков «из первой лиги», таких как Сергей ТИГИПКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Владимир ЛИТВИН и Олег ТЯГНИБОК, политолог высказался так: «Сегодня каждый из них преследует свою цель и готовит игру на период после президентских выборов. У каждого из них – от 3% до 7% голосов, что делает этих кандидатов привлекательными с точки зрения политических инвестиций. Их участие в президентских выборах – это стремление обеспечить себе стабильную парламентскую жизнь и присутствие в местных органах власти».

К.БОНДАРЕНКО считает, что следующий год будет трудным – намного труднее, чем текущий. «Дело в том, что за год до выборов начинает умирать экономика. Если нас ожидает год перманентных выборов, то я боюсь представить, что случится с нашей экономической системой», - заметил он.