Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит Хорватию поддержать адаптацию Украины к стандартам ЕС и проведение политики евроатлантической интеграции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал во время встречи с председателем хорватского сабора (парламента) Лукой БЕБИЧЕМ, который находится с рабочим визитом в Украине.

В.ЮЩЕНКО отметил динамичный характер украинско-хорватского политического диалога на уровне глав государств и парламентов обеих стран. «Мы имеем прекрасную взаимную политику, которой можем гордиться», – сказал Президент, акцентировав внимание на общности культурных и исторических истоков двух наций.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что Украина и Хорватия объединены и общим виденьем собственного будущего – воплощением европейских устремлений. Поэтому Украина заинтересована в обмене опытом, поддержке в адаптации к стандартам ЕС и проведении политики евроатлантической интеграции. «Я просил бы вашу страну всячески поддержать это направление», – сказал Президент. По его оценке, Украина имеет положительную динамику отношений с ЕС, и накануне очередного саммита близка к подписанию соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли.

Отдельное внимание Президент уделил вопросу дальнейшей либерализации визового режима между Украиной и Хорватией.

Сославшись на показатели активного развития двусторонней торговли с Хорватией в предыдущие годы, Президент подчеркнул необходимость активизации совместной работы с целью преодоления последствий финансово-экономического кризиса, который негативно отразился на объемах взаимной торговли в 2009 году. В.ЮЩЕНКО отметил перспективы реализации совместных взаимовыгодных проектов, в частности в рамках подготовки к проведению в Украине Евро-2012.

Глава государства также обсудил с Л.БЕБИЧЕМ вопросы обеспечения потребностей украинской общины в Хорватии и выразил благодарность хорватской стороне за поддержку украинцев, проживающих в Хорватии.

Во время встречи В.ЮЩЕНКО обратился с просьбой поддержать международные усилия Украины по признанию Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и дать оценки этому трагическому событию в парламенте Хорватии. «Надеюсь, это вопрос вы затронете в парламенте и поддержите нашу нацию», – сказал В.ЮЩЕНКО.

С украинской стороны во встрече приняли участие заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК, руководитель аппарата Верховной Рады Валентин ЗАЙЧУК, заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Хорватии Борис ЗАЙЧУК.

*** В 2008 году объем торговли между Украиной и Хорватией составил 266 млн. дол. США, что на 55% больше, чем в 2007 году, в том числе экспорт увеличился на 74% и составил 188,6 млн. долл. США, импорт увеличился на 21% - до 77,4 млн. долл. США.

В то же время кризис негативно повлиял на показатели торговли в текущем году. За 9 месяцев этого года объемы торговли между Украиной и Хорватией составили лишь 49 млн. долл. США (меньше на 79% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года). При этом экспорт сократился до 14 млн. долл. США (уменьшение на 92%), импорт – до 35 млн. долл. США (уменьшение на 52%).