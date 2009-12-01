К приезду Тимошенко во Львове заклеили билборды Ющенко

Во Львове накануне приезда премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО ряд билбордов заклеили рекламой с изображением главы правительства. В частности, ночью были заклеены билборды Виктора ЮЩЕНКО, а на их месте появилась реклама Ю.ТИМОШЕНКО.

Об этом заявляет официальный сайт кандидата на пост Президента Украины В.ЮЩЕНКО.

Сайт приводит слова генерального директора компании «Мегакласс» Андрея ПОВАЛЕНОГО, который назвал этот факт вопиющим, поскольку места для рекламы выделены для одного рекламодателя, а рекламируется Ю.ТИМОШЕНКО.

"Это беспрецедентный случай, когда без согласования с рекламной фирмой посторонние лица переклеивают рекламные площади. Кроме того, когда работники нашей фирмы приехали выяснить, что произошло, представители правоохранительных органов препятствовали им совершать какие-либо действия относительно наших билбордов. По-видимому, это делали к приезду Ю.ТИМОШЕНКО, которая сегодня во Львове", – отметил А.ПОВАЛЕНЫЙ.

"Такие поступки можно сравнить разве что с событиями 2004 года, когда в руках Леонида КУЧМЫ и Виктора ЯНУКОВИЧА был сосредоточен мощный административный ресурс. Мы намерены обратиться к правоохранительным органам с требованием наказать правонарушителей", - заявил заместитель руководителя штаба В.ЮЩЕНКО во Львовской области по информационно-аналитическим вопросам Александр СТАРОВОЙТ.