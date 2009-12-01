Тернополь получит от Кабмина мусоросортировочную линию

Тернополь бесплатно получит от Кабинета Министров Украины мусоросортировочную линию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Тернопольской облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ.

«Вчера я встречался с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и поблагодарил за понимание ситуации и передачу нам мощной мусоросортировочной линии. Линия новая – фактически в целлофане. Она находится сейчас в Ивано-Франковске, где производилась ее комплектация», – отметил Ю.ЧИЖМАРЬ.

По его данным, мощность линии составляет 100-120 тыс. тонн в год, что на 100% обеспечит потребности Тернополя и Тернопольского района. Сортировка мусора даст возможность на 30% уменьшить количество мусора, вывозимого на мусорную свалку. Стоимость линии – 14 млн. грн.

«Сортировочная линия, которую намерен приобрести за 2 млн. грн. областной совет, в три раза слабее по своей мощности. Я считаю затею с ее покупкой бессмысленной, поскольку у нас в бюджете нет свободных остатков для решения первоочередных нужд области. Думаю, облсовету следует перестать торпедировать заключенный контракт, а средства, за которые запланировано купить мусоросортировочную линию, направить на другие расходы», – сказал Ю.ЧИЖМАРЬ.

Как сообщили в пресс-службе городского совета Тернополя, сейчас руководство города готовит пакет документов, необходимых для получения мусоросортировочной линии, а также отрабатывает механизм перевозки установки в Тернополь.

По данным пресс-службы, переговоры о предоставлении Тернополю в бесплатное пользование мусоросортировочной линии длились три месяца.

В результате первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ поручил руководителю ГК «Укрэкокомресурсы», на балансе которой находится данная линия, заключить соглашение с Тернопольским городским советом о бесплатном использовании им линии по сортировке твердых бытовых отходов.