Теледебаты между кандидатами в Президенты состоятся 4-15 января

Теледебаты между кандидатами на пост Президента Украины пройдут с 4 по 15 января 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член Центральной избирательной комиссии Игорь ЖИДЕНКО.

По его словам, в первом туре выборов на каждую пару кандидатов, которые будут принимать участие в теледебатах в эфире Национальной телекомпании Украины, будет выделено 60 минут. Жеребьевку среди кандидатов, кто с кем будет принимать участие в теледебатах, ЦИК проведет позже.

И.ЖИДЕНКО также отметил, что в случае, если кто-то из кандидатов не явится на эфир теледебатов, тому кандидату, с которым он должен был принимать участие в теледебатах, будет предоставлено 30 минут для агитации за себя.

Время проведения теледебатов Национальная телекомпания определит позже. Кроме того, И.ЖИДЕНКО сообщил, что во втором туре теледебаты будут проводиться в течение 100 минут между двумя кандидатами, которые победят в первом туре.

В случае, если кто-то из кандидатов в Президенты во втором туре не явится на эфир, то второму кандидату будет предоставлено для агитации все время, предусмотренное для проведения теледебатов.