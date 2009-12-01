ТМ «Спелая» вывела на рынок десертное вино «Лидия»

ТМ «Спелая» вывела на рынок десертное сладкое розовое вино «Лидия». Об этом УНИАН сообщил глава пресс-службы ГК «Петрус» Александр ПЕТРУЛЕНКОВ.

Сообщается, что вино «Лидия» изготовлено из винограда сорта «Лидия» который обладает специфическим земляничным привкусом, и смеси других сортов вида «Vitis Labrusca».

«Классическое вино привлекает своим характерным ароматом с фруктовыми тонами, мягким гармоничным вкусом и светло-розовым цветом. Это вино сочетается с большинством блюд, с фруктами и десертами», - отметил А.ПЕТРУЛЕНКОВ.

Справка УНИАН. Группа компаний «ПетРус» - предприятие частной формы собственности, которое объединяет группу торгово-промышленных компаний разных сфер бизнеса: производства алкогольных напитков, кондитерских и бисквитных изделий, сельскохозяйственной продукции, таможенно-складских услуг, дистрибуции ликеро-водочных изделий, косметики, продуктов питания, транспортных средств, инвестиционных проектов в сфере строительства коммерческой и жилищной недвижимости.

Группа компаний «ПетРус» представляет известные в Украине и мире торговые марки: ТМ «Горілочка», ТМ «Златогор», ТМ «Status» Горілка, ТМ «Графська», ТМ «Кришталева буковина», ТМ «Ретро Водка», ТМ «Чекушка», ТМ «Горілочка домашня», ТМ «Кропива», ТМ «Графський» Коньяк ***, ТМ «Давній Рецепт», ТМ «Спелая» Сладкие настойки, ТМ «Сладкая», ТМ «Квітуча Долина».

Группа компаний „Петрус ” объединяет: в ликеро-водочной отрасли – ООО Золотонношский ЛВЗ „Златогор”, ДП Уманский ЛВЗ, ООО «Златогор» Лужанский ЛВЗ, ДП Писаревский спиртзавод, ЗАО Кременчугский ЛВЗ.