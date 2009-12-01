ТМ «Спелая» расширила ассортиментную линейку и вывела на рынок красное десертное вино «Изабелла». Об этом УНИАН сообщил глава пресс-службы ГК «Петрус» Александр ПЕТРУЛЕНКОВ.

Сообщается, что новый продукт изготовлен из винограда одноименного сорта и смеси других сортов вида «Vitis Labrusca». «Из Изабеллы получают хорошее вино, отличающееся гармоничным вкусом, типичным для сорта букетом и приятным цветом и ароматом, а также имеют специфический "изабельный" привкус», - рассказал А.ПЕТРУЛЕНКОВ.

«Изабелла- один из самых известных сортов вина в мире», - добавил он.

Справка УНИАН. Группа компаний «ПетРус» - предприятие частной формы собственности, которое объединяет группу торгово-промышленных компаний разных сфер бизнеса: производства алкогольных напитков, кондитерских и бисквитных изделий, сельскохозяйственной продукции, таможенно-складских услуг, дистрибуции ликеро-водочных изделий, косметики, продуктов питания, транспортных средств, инвестиционных проектов в сфере строительства коммерческой и жилищной недвижимости.

Группа компаний «ПетРус» представляет известные в Украине и мире торговые марки: ТМ «Горілочка», ТМ «Златогор», ТМ «Status» Горілка, ТМ «Графська», ТМ «Кришталева буковина», ТМ «Ретро Водка», ТМ «Чекушка», ТМ «Горілочка домашня», ТМ «Кропива», ТМ «Графський» Коньяк ***, ТМ «Давній Рецепт», ТМ «Спелая» Сладкие настойки, ТМ «Сладкая», ТМ «Квітуча Долина».

Группа компаний „Петрус ” объединяет: в ликеро-водочной отрасли – ООО Золотонношский ЛВЗ „Златогор”, ДП Уманский ЛВЗ, ООО «Златогор» Лужанский ЛВЗ, ДП Писаревский спиртзавод, ЗАО Кременчугский ЛВЗ.