Анонс на 2 декабря

10-00 - Состоится заседание Кабинета Министров Украины. Вход в Дом Правительства - с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

***

10-00 - Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул..Грушевского, 5).

- В Одессе состоится презентация поездов комбинированного транспорта контейнерных поездов «Викинг» и «ZUBR». В мероприятии примут участие заместители министра транспорта и связи Владимир Бадагов и Петр Кравчук, ген.директор “Укрзалізниці" Михаил Костюк, начальник Одесской железной дороги Илья Левицкий. В программе: 10-00 в конференц-зале гостиницы «Лондонская» открытие презентации контейнерных поездов «Викинг» и «ZUBR»; 12-15 - выезд журналистов на экспортно-импортный терминал «ТИС»; 16-00 в конференц-зале гостиницы «Лондонская» (г. Одесса, Приморский бульвар, 11) состоится пресс-конференция при участии заместителей министра транспорта и связи, генерального директора “Укрзалізниці»”, начальника Одесской железной дороги.

***

9-00 - Круглый стол на тему: «Создание системы государственной помощи в Украине: стимулы и препятствия». Организатор - проект ЕС «Гармонизация систем конкуренции и государственных закупок в Украине со стандартами ЕС» совместно с Антимонопольным комитетом и Министерством экономики Украины. Участники: эксперты проекта Юджин Стюарт (Ирландия), Питер Шутерле (Германия), Лех Бигунски (Польша), Даце Беркольде (Латвия) и Татьяна Ефименко (Украина) и другие (гостиница «Опера», 2 этаж, конференц-зал, ул. Хмельницкого, 53).

***

15-10 - участие Президентов Украины и Бразилии в украинско-бразильском бизнес-форуме (ТПП Украины). Представители СМИ приглашаются на 14.00 для прохождения контроля на безопасность.

***

10-00 - В Министерстве ЖКХ состоится пресс-конференция и круглый стол на тему «Экономное тепло: как сэкономить газ». Участники: И.Запатрина, заместитель министра ЖКХ; Д.Чубенко, президент Ассоциации МАТЭЕК, советник министра ЖКХ; В.Дейнеко, академик НАНУ; И.Слипец, директор Ассоциации «Укртеплотехника»; А.Артазей, член Совета Ассоциации «Укртеплотехника», А.Долинский, директор Института технической теплофизики НАНУ; С.Бабак, руководитель группы советников Министра ЖКХ и др.(ул. Димитрова, 24, конференц-зал).

**

10-00 - Состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам земельных отношений, градостроения и архитектуры (ул..Крещатик, 36, 4-й этаж, зал заседаний);

10-00 состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам собственности (ул..Крещатик, 36, 5-й этаж, зал заседаний).

***

10-30 - Круглый стол на тему: «Национальная экономическая стратегия: определение приоритетов». Организаторы - УСПП и Всеукраинский союз ученых-экономистов. Участники: президент УСПП Украины Анатолий Кинах, председатель ВСВЕ Александр Кендюхов, академики НАНУ Валерий Геец и Юрий Пахомов и другие (УСПП, ул. Крещатик, 34, 3 этаж, конференц-зал).

***

12-00- Состоится официальное открытие Международного форума ресторанно-гостиничного бизнеса и кейтеринга 2009 и выставки Вендинг Экспо Украина 2009. Организатор - АО "Киевская международная контрактовая ярмарка". (Выставочный комплекс «Киев Экспо Плаза», павильон № 3, ул. Салютная, 2-б, Киев, Украина).

***

13-00 - Пресс-конференция первого заместителя министра по вопросам ЖКХ Украины, - начальника Государственной жилищно-коммунальной инспекции Александра Мазурчака на тему: «Опасное скоростное движение: результаты проверки реконструкции линии скоростного трамвая в Киеве» . В пресс-конференции также примет участие начальник Государственной жилищно-коммунальной инспекции в городе Киеве Сергей Крушановский, который сообщит о резонансных результатах проверок предприятий сферы ЖКХ в столице. («Укринформ»., ул. Б.Хмельницького,8/16).

***

13-00 - В редакции газеты «Крещатик» состоится круглый стол на тему: «Качество мяса и мясопродуктов на розничном рынке страны». Приглашены представители мясокомбинатов, представители торговых сетей, Госпотребстандарта, ГУ защиты прав потребителей КГГ (ул. Владимирская, 51-б). Нужна аккредитация.

***

13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Арсенал" опять объединен”. Участники: Виктор Кривенко, зам..генерального директора Национального космического агентства Украины, Николай Лихолит, директор-генеральный конструктор КП СПБ "Арсенал", Галина Головинская, председатель профкома КП СПБ "Арсенал" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

***

14-00 - Круглый стол на тему: «Кризис на рынке труда: вызовы и ответы». Организаторы - Институт демографии и социальных исследований НАНУ, Украинский центр социальных реформ и Представительство Всемирного банка в Украине. Участники: директор Института демографии и социальных исследований НАНУ Э.Либанова, руководитель сектору экономики человеческого развития региона Европы и Центральной Азии (Всемирный банк) Еско Хентшель, специалисты законодательных и исполнительных ветвей власти, представители международных организаций, ведущие научные работники, средства массовой информации (ул. Панаса Мирного, 26, 4-й этаж, зал заседаний).

***

14-30 - Состоится заседание парламентского Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений (ул. Грушевского, 18/2, к. 11).

***

15-00 - Начнется заседание Комитета ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. Вопросы: О ситуации в холдинговой компании ВАТТ "Лугансктепловоз" о производственной деятельности и финансово-экономическом состоянии; О презентации проекта Закона Украины о повышении конкурентоспособности предприятий горно-металлургического и химического комплексов; О подготовке ко второму чтению проекта Закона об основных принципах взаимодействия государства с частными партнерами и другие . (ул. Садовая, 3а, к.1034-а) В 14-30 председатель Комитета Н.Королевская даст брифинг для СМИ.

***

16-00 - Круглый стол по обсуждению законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по разграничению полномочий при оформлении материалов ДТП между органами внутренних дел и страховщиками и совершенствовании их деятельности», внесенного народным депутатом Украины Ю.Прокопчуком. В мероприятии примут участие народные депутаты Украины, представители министерств и ведомств, страховых компаний и общественных организаций, научные работники (ул. Садовая, 3-а, к. 727.).

***

17-00 - Состоится подписание Финансового и проектного соглашения о предоставлении 5 млн. евро между Министерством труда и социальной политики Украины, Украинским Фондом социальных инвестиций и немецким банком развития KFW. Средства предоставляются немецким Федеральным правительством Германии на финансирование инвестиционных проектов в АР Крым. В церемонии подписания примут участие: министр труда и социальной политики Украины Людмила Денисова, директор Украинского Фонда социальных инвестиций Виктор Мирошниченко и директор KFW бюро в Киеве Кристиан Дернер (резиденция Посла Федеративной Республики Германия в Украине, ул. Горького, 15).

***

- В Украину прибудет новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол США Джон Теффт. Предусматривается, что сразу по прибытии Д.Теффт вручит копии верительных грамот министру иностранных дел Украины Петру Порошенко.