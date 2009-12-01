Заработала украиноязычная версия сайта - "УНІАН-Економіка"
20:00, 01 декабря 2009Разное
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http://economics.unian.net/ukr
С 1 декабря начала работу украиноязычная версия сайта экономических новостей "УНІАН-Экономіка".
Ссылка: http://economics.unian.net/ukr
Так агентство решило отметить праздник - ведь именно 1 декабря 1991 года более 28 миллионов украинцев на Всеукраинском референдуме проголосовали в поддержку провозглашения независимости Украины.
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