ГЛАВНОЕ на 1 декабря (вечер)

Хроника дня *** Главные новости второй половины дня: НБУ прогнозирует выход экономики из кризиса к 2012 г.; по результатам сегодняшнего размещения ОВГЗ в бюджет привлечено свыше 67 млн. грн.; Украина собрала почти 100% прогнозированных зерновых; МинАПК прогнозирует экспорт зерна в 2009-2010 МГ в объеме 20 млн. тонн

Макропоказатели: НБУ прогнозирует рост ВВП Украины в 2010 г. на уровне 3-4% и выход экономики из кризиса к 2012 г. Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2010 году на уровне 3-4% и выход экономики из кризиса к 2012 году.

Об этом говорится в аналитическом обзоре «Выход из рецессии: мировые тенденции и украинские перспективы», опубликованном на сайте НБУ.

«Можно сказать, что сейчас началось определенное возобновление экономической активности, и при условии проведения сбалансированной экономической политики вполне реальной является стабилизация валютного рынка и роста ВВП в следующем году на уровне 3-4%», - указывается в обзоре.

При этом НБУ отмечает, что на сегодня еще рано говорить о выходе из кризиса, так как, по мнению Нацбанка, выйти из кризиса - это значит, вернуться на докризисный уровень.

«Даже если предположить, что в 2011 и 2012 годах будем иметь экономический рост на уровне 5-6%, то Украина выйдет на докризисный уровень только в конце 2012 года. То есть, при условии постоянного роста нужно, по меньшей мере, три года, чтобы Украина действительно вышла из кризиса», - говорится в обзоре.

Кроме того, по мнению НБУ, если реализовывать макроэкономическую политику в соответствии с согласованным правительством и Нацбанком Меморандумом об экономической и финансовой политике, которая поддерживается Международным валютным фондом, то существует возможность удержать инфляцию на уровне 13-14% в 2009 году «для того, чтобы обеспечить инфляцию в следующем году (даже при необходимости повышения цен и тарифов) не больше однозначного числа».

Также НБУ указывает, что, учитывая динамику по экспорту и импорту, по притоку иностранного капитала в страну, как в текущем, так в следующем году, можно ожидать стабильности на валютном рынке.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в III квартале т.г. составило 15,9% против 17,8% во втором квартале т.г.

В конце сентября т.г. Госкомстат уточнил показатель спада ВВП Украины во II квартале с 18% до 17,8%.

Падение ВВП Украины в I квартале т.г. против аналогичного периода 2008 года составило 20,3%.

АПК: Украина собрала почти 100% прогнозированных зерновых

Украина, по состоянию на 30 ноября т.г., собрала 47,8 млн. тонн зерновых с площади 15,3 млн. га (99% от прогноза). Такие оперативные данные УНИАН предоставили в Министерстве аграрной политики Украины.

Сообщается, что на 30 ноября т.г. пшеница убрана с площади 6,7 млн. га, намолочено 21,7 млн. тонн зерна, средняя урожайность – 32 ц/га. Рожь убрана с площади 462 тыс. га, намолочено 1 млн. тонн зерна, средняя урожайность – 21,7 ц/га. Ячмень убран с 5 млн. га, собрано 12,7 млн. тонн, средняя урожайность – 25,3 ц/га.

Кроме того, рапс убран с площади 1 млн. тонн, намолочено 1,8 млн. тонн, средняя урожайность – 18,4 ц/га.

Напомним, Министерства аграрной политики Украины повысило прогноз урожая зерна в текущем году до 48 млн. тонн.

Украина с начала текущего МГ экспортировала 11,3 млн. тонн зерна и 1,4 млн. тонн рапса

Украина с начала текущего маркетингового года (с июля по ноябрь 2009 г.) экспортировала 11 млн. 338 тыс. тонн зерна, что на 736 тыс. тонн превышает аналогичный показатель прошлого года.

Такие оперативные данные УНИАН предоставили в Министерстве аграрной политики Украины.

Сообщается, что на 30 ноября т.г. Украина экспортировала 5,7 млн. тонн пшеницы, 3,5 млн. тонн ячменя и 1,9 млн. тонн кукурузы.

Кроме того, экспорт рапса составил 1,4 млн. тонн

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагрополитики, экспорт зерновых культур в 2009/2010 МГ возможен на уровне 16,7 млн. тонн.

МинАПК прогнозирует экспорт зерна в 2009-2010 МГ в объеме 20 млн. тонн Министерство аграрной политики Украины прогнозирует экспорт зерна в 2009-2010 маркетинговом году (июль-июнь) в объеме 20 млн. тонн.

Такие объемы предусмотрены в прогнозном балансе спроса и предложения зерна на 2009-2010 маркетинговому год.

Согласно балансу, предложение зерна в Украине в 2009/10 МГ составит 53,8 млн. тонн, при этом внутреннее производство прогнозируется на уровне 46,2 млн. тонн, а общая потребность внутреннего рынка оценивается в 47,3 млн. тонн. Из них на пищевые потребности – 6,8 млн. тонн, на семена – 3,1 млн. тонн, на корм скоту – 15 млн. тонн, на непищевую переработку – 2 млн. тонн и на экспорт – 2 млн. тонн.

При этом на конец 2009-2010 МГ ожидаются остатки в объеме 6,5 млн. тонн.

Финансы: По результатам размещения ОВГЗ в бюджет привлечено свыше 67 млн. грн. - НБУ

По результатам сегодняшнего размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в бюджет Украины удалось привлечь 67,331 млн. грн. Об этом говорится в информации Национального банка Украины о предварительных результатах размещения ОВГЗ, которой располагает УНИАН.

В частности, в результате размещения ОВГЗ со сроком погашения 12 мая 2010 года было привлечено 922,670 тыс. грн. под 19% годовых; со сроком погашения 17 ноября 2010 года – 842,470 тыс. грн. под 19,5%; со сроком погашения 31 октября 2012 года – 65,566 млн. грн. под средневзвешенный уровень доходности 23,86% годовых.

По данным НБУ, Министерство финансов приняло решение сегодня во время 234-го размещения не осуществлять продажу ОВГЗ со сроком погашения 26 сентября 2012 года. Напомним, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 29 июля 2009 г. №840, средства, привлеченные по результатам 234-го размещения облигаций, должны были быть направлены в Стабилизационный фонд на выполнение Государственной целевой программы по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

"Альфа-Банк" увеличит УК на 739,435 млн. грн.

Акционеры "Альфа-Банка" приняли решения об увеличении уставного капитала на 739,435 млн. грн. – до 3,716 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, решение об увеличении уставного капитала было принято на собрании акционеров банка 30 ноября т.г.

Увеличение уставного капитала будет осуществлено путем проведения дополнительной эмиссии простых именных акций ПАО «Альфа-Банк» (закрытого размещения 739 435 000 штук акций). Номинальная стоимость одной акции - 1 грн.

ЗАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года, в августе 2009 года реорганизовано в ПАО.

На 1 октября 2009 года активы банка составляли 33 млрд. 963 млн. 581 тыс. грн., обязательства – 30 млрд. 912 млн. 562 тыс. грн., кредиты и задолженность клиентов – 26 млрд. 766 млн. 864 тыс. грн., собственный капитал – 3 млрд. 51 млн. 19 тыс. грн.

Уставный капитал банка на 1 октября т.г. составлял 2 млрд. 976 млн. 565 тыс. грн.

Чистый убыток «Альфа-Банка» по итогам 9 месяцев 2009 г. составил 139,9 млн. грн. против прибыли 57 млн. грн. годом ранее.

99,99% акций «Альфа-Банка (Украина)" принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».

Ведущий страховщик США AIG уменьшил госдолг на 25 млрд. долл. Американский страховой гигант American International Group (AIG) заявил во вторник, что объем задолженности компании перед правительством США уменьшен на 25 миллиардов - до 60,6 миллиарда долларов в результате выделения из общей структуры двух подразделений для их дальнейшего обособления или продажи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

AIG выделило American International Assurance Co. (AIA) и American Life Insurance Co. (Alico) в специализированные финансовые структуры, что обычно используется для вывода отдельных подразделений из общей структуры материнской компании.

Правительство получит привилегированные акции двух компаний, занимающихся страхованием жизни, на сумму 25 миллиардов долларов в обмен на сокращение задолженности AIG на аналогичную сумму. Во владении AIG останутся обыкновенные акции AIA и Alico, пока компания не примет решение о проведении первичного размещения акций двух подразделений или об их продаже. Конкретные сроки проведения данных операций не известны.

Компания AIG является ведущим американским страховщиком, которого при этом удерживает от банкротства только государственная финансовая поддержка. В прошлом году компания уже получила от администрации США три займа на общую сумму 173 миллиарда долларов, что фактически перевело ее под государственный контроль. В настоящий момент компания проводит реструктуризацию, в рамках которой она начала продажу своих активов с целью получения средств для выплаты правительственного кредита, спасшего компанию от банкротства. В частности, американский страховщик в начале октября объявил о продаже своего тайваньского подразделения по страхованию жизни за 2,15 миллиарда долларов китайским инвестиционным компаниям Primus Financial Holdings Ltd. и China Strategic Holdings Ltd.

Налоги: ГНАУ предлагает ввести ежемесячную уплату налога на прибыль - законопроект

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) предлагает ввести ежемесячную уплату налога на прибыль. Это предусмотрено в законопроекте „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”, которым, в частности, предлагается внести изменения в Закон Украины «О налогообложении прибыли предприятий».

«На протяжении отчетного года налогоплательщики, за исключением нерезидентов и производителей сельскохозяйственной продукции, платят в бюджет ежемесячно налог на прибыль, определенный как 1/12 суммы начисленного налога на прибыль за предыдущий календарный год, проиндексированный на индекс инфляции предыдущего календарного года», - говорится в обнародованном на сайте ведомства документе.

Законопроектом предлагается определить, что налог на прибыль платится в бюджет до 20 числа каждого календарного месяца, а налогоплательщики в сроки, определенные законом, подают в налоговый орган налоговую декларацию о прибыли за годовой отчетный период.

В случае, если сумма оплаченного налога будет превышает сумму налоговых обязательств за отчетный период, то ГНАУ предлагает разницу не переносить в уменьшение налоговых обязательств будущих налоговых периодов.

Налоговая служба также считает, что в валовые расходы должны включаться только те суммы средств, использованных на оплату труда наемных работников, из которых уплачен в бюджет налог с доходов физических лиц.

Сейм Латвии увеличил подоходный налог на 3% Сейм (парламента) Латвии на внеочередном заседании во вторник поддержал в окончательном чтении увеличение ставки подоходного налога с населения (ПНН) с 23% до 26%, сообщает корреспондент РИА Новости. За повышение ставки ПНН проголосовало большинство депутатов Сейма.

Латвия переживает тяжелый экономический кризис. Многие предприятия страны обанкротились. Правительство объявило режим тотальной экономии в госсекторе и обратилось за помощью к международным финансовым структурам, которые согласились предоставить республике кредит в размере 7,5 миллиарда евро.

Чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить президент.

ТЭК: Акционеры «Укртатнафты» 16 января снова попробуют сменить управление

Акционеры ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) на общем собрании 16 января 2010 года, объявленном Правлением компании, рассмотрят вопросы о распределении прибыли и утверждении сроков выплаты дивидендов за 2006-2008 гг.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в «Ведомостях ГКЦБФР».

Согласно повестке дня предстоящего собрания, планируется также рассмотреть вопрос смены органов управления и контроля «Укртатнафты», в частности глав и членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Правления.

Собрание также намерено заслушать отчеты Правления и Ревкомиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности компании за 2006-2008 гг. и ее проверки, утвердить баланс и отчет о финансовых результатах с учетом выводов РК и аудиторской проверки достоверности бухгалтерской отчетности за указанный период.

Также акционеры намерены заслушать информацию Правления об основных направлениях деятельности компании на 2009-2010 гг.

Собрание также планирует рассмотреть вопрос передачи ведения реестра собственников именных ценных бумаг общества ЗАО «Информсистема» (г. Днепропетровск), которое с марта 2008 года является временным регистратором предприятия.

Всего в повестку дня включены 12 вопросов.

Как сообщал УНИАН, предыдущее собрание акционеров «Укртатнафты», назначенное на 28 августа 2009 года, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

Основными акционерами «Укртатнафты» являются НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Татнефть» (Татарстан, РФ) и ООО «Корсан».

Транспорт: Донецкие метростроевцы отказались выходить на работу

Донецк. 1 декабря. УНИАН. Работники ООО «Донецкшахтометрострой», требуя погашения долгов по зарплате, отказались выходить на работу даже для откачки грунтовых вод и поддержания в рабочем состоянии уже построенных мощностей, что грозит Донецку техногенной катастрофой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации ООО «Донецкшахтометрострой» Василия АНТЮШЕНЮ.

По его словам, работники предприятия мотивируют свой отказ полным отсутствием средств даже для того, чтобы приехать на работу и после вернуться домой. «И их сложно не понять. Метростроевцы за весь 2009 год получили заработную плату только за один месяц, да и этот месячный фонд оплаты труда был выделен Донецким городским советом после акции протеста, проведенной работниками предприятия 12 октября текущего года у стен Донецкой облгосадминистрации, - пояснил профсоюзный лидер. - Больше своего заработка люди не видели, бюджетных денег для них в казне не нашлось».

В.АНТЮШЕНЯ уточнил также, что люди не получают даже урезанную заработную плату; половина квалифицированных специалистов либо уволились, либо были сокращены; трудящимся не на что содержать семьи, у них нет денег даже на питание.

Он напомнил, что работники ООО «Донецкшахтометрострой» направили десятки обращений во всевозможные инстанции, в том числе и к первым лицам государства, пытаясь достучаться до власти, провели 12 октября и 19 ноября две массовые акции протеста у стен Донецкой облгосадминистрации, «но так и не были услышаны».

Сегодня долг по заработной плате перед трудящимися ООО «Донецкшахтометрострой» достиг уже 8,9 млн. грн.

В ПРУПе констатировали, что для обеспечения безопасного состояния донецкого метростроя в 2009 году требуется 30 млн. грн., но денег у предприятия нет. «В связи с прекращением финансирования строительства метрополитена и приостановкой горных работ на его объектах сложилась крайне опасная горно-геологическая ситуация в подземных выработках строящегося метро», - рассказал В.АНТЮШЕНЯ, подчеркнув, что «такая ситуация представляет собой опасность для расположенных на поверхности жилых домов, промышленных и транспортных сооружений и коммуникаций».

Отказ трудящихся ООО «Донецкшахтометрострой» выходить на работу даже для откачки воды, по оценкам специалистов, приведет Донецк к техногенной катастрофе - за считанные дни будут подтоплены как минимум три района города: Ворошиловский, Буденовский и Пролетарский, говорится в сообщении профсоюза.

