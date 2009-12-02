Осло - самый дорогой город мира

Эксперты британской компании PriceRunner, занимающейся сравнением цен на товары и услуги, назвали этой осенью столицу Норвегии Осло самым дорогим городом мира, сообщает пресс-служба упомянутого предприятия, сообщает РИА Новости.

Свои выводы аналитики сделали, сравнив цены на 26 наименований различных товаров, среди которых, к примеру, Биг Мак, молоко, сигареты, книги, компьютеры, в 33 крупных городах мира.

"Цены в столице Норвегии - на 35 процентов выше средних показателей других стран" - говорится в сообщении PriceRunner для прессы.

К примеру, "Биг Мак" из Макдональдса в Осло, согласно подсчетам британской компании, вам обойдется в 4,29 фунтов, а литр молока в среднем в 1,47 фунтов, тогда как то же молоко в Лондоне вы сможете купить за 86 пенсов или за 41 пенс - в Праге.

Самым дорогим аналитики PriceRunner называют Осло вот уже третий год подряд. В целом, североевропейские столицы находятся в первой десятке самых дорогих городов мира. За Осло следует Копенгаген, на четвертом месте - Париж, за ним - Рейкьявик, Стокгольм и Хельсинки.

В десятку наиболее дешевых городов включены Буэнос-Айрес, Вильнюс, Прага, Варшава, Сан-Франциско, Нью-Йорк.

Самым дешевым назван также индийский город Мумбаи. Москва в списке PriceRunner оказалась в самом его центре - на 17-м месте.

Исследование PriceRunner было проведено с 17 по 21 октября 2009 года.