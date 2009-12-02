Яценюк предлагает пожизненное заключение за коррупцию

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК выступает за ужесточение наказания за коррупционные деяния – вплоть до пожизненного заключения.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Донецке, сообщили УНИАН в пресс службе А.ЯЦЕНЮКА.

В частности, кандидат в Президенты Украины проинформировал, что его антикоррупционная программа предусматривает создание в стране антикоррупционного органа. «Тут альтернативы нет», - подчеркнул он. А.ЯЦЕНЮК заявил, что «действующая правоохранительная система сама себя защищает, она законсервирована». По его словам, генеральный прокурор Украины «никогда не возбудит дело в отношении зама или прокурора области». Такая же ситуация, добавил политик, будет и в Министерстве внутренних дел.

«Посмотрите, кого сажают: для статистики - максимум сельского голову, и то того, который не поделился. И это потому, что все повязаны», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Он сказал, что национальное бюро расследований будет заниматься борьбой с коррупцией в высших эшелонах власти, потому что «именно отсюда эту борьбу надо начинать». По словам А.ЯЦЕНЮКА, в составе бюро будут «исключительно кадровые, самые высокоэффективные правоохранители». Кандидат в Президенты считает, что руководитель такого бюро должен назначаться парламентом по представлению Президента на 7 лет, «дабы он не попадал в избирательный цикл то ли Президента, то ли парламента Украины».

Что касается наказания за коррупционные деяния, то, по убеждению А.ЯЦЕНЮКА, его необходимо ужесточить. По словам кандидата в Президенты, нужно ввести пожизненное заключение за коррупцию, взятки, вынесения «неправосудного решения судьей». «Десяток посадят, а сажать есть за что, - сразу миллионы поймут, что все-таки нарушение закона влечет за собой уголовную ответственность», - подчеркнул он.

Кандидат в Президенты, лидер политической партии «Фронт перемен» сообщил, что антикоррупционной программой в партии занимается его советник, бывший замминистра внутренних дел Украины, генерал-полковник милиции Владимир ХОМЕНКО, который проработал в правоохранительной системе 35 лет.