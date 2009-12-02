ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 декабря

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Кому достанется ПФТС», в котором пишет - крупнейшая биржа Украины ПФТС на грани продажи. На контроль претендуют российские площадки ММВБ и РТС. На прошлой неделе совет Ассоциации ПФТС перенес последний решающий раунд переговоров на 24 декабря, когда общее собрание ассоциации, владеющее 100% акций ОАО "Фондовая биржа ПФТС", окончательно поставит точку в вопросе "привлечения стратегического инвестора"…

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/komu-dostanetsja-pfts-134714/

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Также «Дело» в материале «За контроль над доменом .ua разворачивается война» пишет - в Украине разворачивается конфликт за право администрирования национального домена .ua, который контролируется частным лицом. Спор идет за 25 млн. грн. в год. По оценке Интернет Ассоциации Украины, в 2009 году объем украинского рынка доменов составит около $1 млн. На домен .ua приходится более половины рынка…

http://delo.ua/tehnologii/internet-biznes/za-kontrol-domenom-.ua-razvorachivaetsja-vojna-134711/

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«Дело» в публикации «Рейтинг рекламных агентств по доходности за 2009 год» пишет - Всеукраинская рекламная коалиция совместно с редакцией сайта Sostav.ua провела очередное ежегодное исследование доходов креативных рекламных агентств Украины и сформировала рейтинг рекламных агентств согласно их ревенью (revenue) за 2009 год…

http://delo.ua/biznes/rynki/rejting-reklamnyh-agentstv-po-dohodnosti-2009-god-134696/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Укринтерэнерго» никого не пустило к розетке» пишет – компании удалось сохранить монопольное право на экспорт электроэнергии из Украины. Минтопэнерго сообщило, что в этом году будут проведены аукционы на право доступа к межгосударственным электросетям для экспорта электроэнергии только на 2010 год. А эксперты допускают и последующее блокирование аукционов со стороны "Укринтерэнерго"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1284357

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«Коммерсант-Украина» в публикации «В Донецке появится мокрое место» пишет – в Донецке около 300 метростроевцев отказались выходить на работу в связи с невыплатой им заработной платы. В результате в городе возникла угроза техногенной катастрофы: из-за прекращения откачки грунтовых вод может произойти подтопление сразу трех районов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1284857

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Spar оказалась на «Пике» пишет - собственник "КСтрейдинга" Сергей Касьянов сосредоточится на развитии в Украине магазинов одного из крупнейших мировых продуктовых ритейлеров голландской Spar, отказавшись от собственной сети "Пик"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1284345

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Издание «Экономические известия» в публикации «Столица выбивает почву» пишет – КГГА инвентаризирует земельные участки с истекшим или истекающим сроком аренды. После ревизии столичные власти намерены землю отобрать, чтобы построить на ней дома для очередников или продать участки на аукционах. Опрошенные изданием эксперты допускают, что такая инициатива может привести к неконтролируемому отбору земли…

http://eizvestia.com/markets/full/4186576

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«Экономические известия» в публикации «Коломойский приручает агрария» пишут - подконтрольный Игорю Коломойскому «Днепразот» усиливает позиции по мочевине на внутреннем рынке. В декабре завод отгрузит потребителю 10% производимого объема. Это выведет его в лидеры по поставкам на внутренний рынок во втором полугодии. В этой ситуации важно и то, что селяне все больше закупают дорогие и качественные удобрения…

http://eizvestia.com/markets/full/4186569

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«Газета по-киевски» в материале «Дочь Клинтона выходит за... сына мошенника» пишет – Челси Клинтон, единственная дочь бывшего президента США Билла Клинтона и нынешнего госсекретаря Хиллари Клинтон, выходит замуж. Ее мужем станет банковский сотрудник Марк Мезвински…

http://mycityua.com/articles/world/2009/12/02/011609.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В туалетах Рады очерняли предков Януковича» пишет – по кулуарам парламента гуляют распечатки о некоем полицае Федоре Януковиче. Регионалы обвиняют бютовцев в распространении фальшивых материалов о предках Виктора Януковича…

http://www.segodnya.ua/news/14098274.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Кодекс перейдет всякие границы» пишет – Минфин России, исполняя поручение президента, предлагает контролировать бенефициаров иностранных компаний, в которые из РФ выплачиваются дивиденды, проценты и роялти. И если они нерезиденты — заставлять платить налоги по российским ставкам…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/02/220368

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Также «Ведомости» в публикации «Новогодних скидок от РЖД не будет» пишут – РЖД объявили о снижении цен на 50% на билеты в купейных и СВ вагонах поездов дальнего следования. Скидка действует с 1 декабря по 31 марта. Правда, перевозчик ввел ряд ограничений. В половину дешевле билет можно купить только на верхнюю полку. Для регулярных поездов билет надо купить за 45-11 дней до выезда. Для дополнительных поездов (хотя в праздничные и предпраздничные дни) ограничений на покупку билетов по времени нет, но скидка будет предоставляться только, если поезд следует в направлении, обратном пиковому спросу…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2009/12/02/897499

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«Известия» в публикации «Получить зарплату в конверте. И срок в придачу» пишут – Федеральная налоговая служба РФ нашла новый, радикальный способ борьбы с "серыми" зарплатами. Теперь вызывать на "зарплатные" комиссии будут не начальников, а работников. Это значит, что с 2010 года россияне, получающие зарплаты в конвертах, рискуют загреметь на нары года на три по статье "Уклонение от уплаты налогов...". Издание разбиралось, насколько совместима с реальной жизнью такая инициатива…

http://www.izvestia.ru/economic/article3136032/

(УНИАН)