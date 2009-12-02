В еврозоне отмечен рост индекса PMI в обрабатывающей промышленности

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 2009 года вырос до 51,2 пункта.

Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 2009 года вырос до 50,1 пункта.

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 2009 года вырос до 54,4 пункта.

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 2009 года вырос до 52,4 пункта.

Великобритания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 2009 года вырос до 51,8 пункта.

Для этого индекса показатель выше 50 пунктов говорит о том, что экономика находится на подъеме. Увеличивается количество новых контрактов и заказов, растут объемы инвестиций, а самое главное - бизнесмены нацелены на новые вложения.