В Японии продажи автомобилей в ноябре выросли на 36%
10:27, 02 декабря 2009Разное
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Япония. В ноябре 2009 года объемы продаж автомобилей выросли на 36%, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года
Столь существенный рост объемов продаж новых автомобилей был во многом подкреплен государственной программой поддержки автопрома. На текущий момент японские автомобили проигрывают на мировых рынка из-за цены, поэтому стимулирование внутреннего спроса - один из самых важных факторов вывода японского автопрома из кризиса.
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