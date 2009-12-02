В Японии продажи автомобилей в ноябре выросли на 36%

Япония. В ноябре 2009 года объемы продаж автомобилей выросли на 36%, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года

Столь существенный рост объемов продаж новых автомобилей был во многом подкреплен государственной программой поддержки автопрома. На текущий момент японские автомобили проигрывают на мировых рынка из-за цены, поэтому стимулирование внутреннего спроса - один из самых важных факторов вывода японского автопрома из кризиса.