В еврозоне уровень безработицы достиг 9,8%

Еврозона. В октябре 2009 года уровень безработицы в странах еврозоны вырос до 9,8% с 9,7% в сентябре текущего года.

Германия. В ноябре 2009 года уровень безработицы с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,4 п.п. и составил 8,1%.

Европа никак не может остановить рост безработицы. Это говорит о том, что рост ВВП, объемов продаж и выход из дефляции носит временный характер. Не решен главный вопрос – вопрос занятости населения, а это является ключевым фактором для экономик европейских стран.