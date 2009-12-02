ВВП Литвы в 3 кв. упал на 14,2%

11:10, 02 декабря 2009
Разное
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Литва. По итогам третьего квартала 2009 года ВВП страны упал на 14,2%, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года. При этом по сравнению со вторым кварталом текущего года ВВП вырос на  13,1%.

Фактически Литва вышла из рецессии, но падение ВВП не может не настораживать. Странам ЕС придется существенно помогать Литве, чтобы она могла восстановить экономику в полном объеме.

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