ВВП Литвы в 3 кв. упал на 14,2%

Литва. По итогам третьего квартала 2009 года ВВП страны упал на 14,2%, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года. При этом по сравнению со вторым кварталом текущего года ВВП вырос на 13,1%.

Фактически Литва вышла из рецессии, но падение ВВП не может не настораживать. Странам ЕС придется существенно помогать Литве, чтобы она могла восстановить экономику в полном объеме.