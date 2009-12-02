Азовсталь и Енакиевский метзавод продолжают сокращать объемы производства

Украина. За период январь-ноябрь 2009 года Енакиевский металлургический завод произвел стали на 14,2% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Украина. За период январь-ноябрь 2009 года МК "Азовсталь" произвел чугуна на 18,3% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. Выплавка стали за отчетный период сократилась на 21,1%. Производство проката - на 20,6%.

Украинская металлургия, несмотря на все старания, не способна достичь уровня прошлого года. Можно ожидать только частичного сокращения объемов падения производства металла в этом году.