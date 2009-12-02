БЮТ: "Регионалы" давят на телеканалы

В Блоке Юлии Тимошенко заявляют, что руководители Партии регионов оказывают давление на телеканалы с целью блокирования освещения скандала вокруг резиденции «Межигорье», где проживает лидер ПР Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Сведения об этом пресс-служба БЮТ получает из разных источников», - говорится в переданном УНИАН заявлении.

«Анна ГЕРМАН и другие влиятельные «регионалы» «обработали» уже всех владельцев телеканалов, продюсеров и редакторов. Табу на эту тему свободословолюбивая госпожа ГЕРМАН требует не только в выпусках новостей, но и даже в политических ток-шоу», - констатируют в пресс-службе БЮТ.

Как отмечается в заявлении, «ведущих «ласково просят» не ставить вопрос о «Межигорье» самим, а в случае, если он будет появляться по инициативе других, – переключать внимание аудитории на какие-то другие, более приятные для Виктора Федоровича темы».

”Такое давление, - заявляет пресс-служба БЮТ, - объясняется тем, что разговоры о «Межигорье» слишком негативно влияют на психологическое состояние ЯНУКОВИЧА”.

«В БЮТ сам факт наличия у человека подобной эмоции считают позитивным и надеются, что дискомфорт у лидера ПР вызван все же стыдом за украденное, а не страхом за то, что рано или поздно он таки должен будет вернуть государству присвоенный кусок Киевской области – немножко меньше Монако, - но в четыре разы больше Ватикана», - заявляют в БЮТ.

Как считают в этой политической силе, “занавес молчания, сложившийся вокруг «Межигорья», нарушает право избирателей на информацию, которые должны знать, что ЯНУКОВИЧ, пройдя путь от мелкого хулигана до большого политика, стал интересоваться исключительно крупными делами”.

“За две премьерских ходки ЯНУКОВИЧ присвоил для себя «Межигорье», а для близких друзей – «Криворожсталь», «Днепроэнерго» и запасы углеводородов всего Черноморского шельфа. Вряд ли государство выдержит Президента с такими аппетитами», - подчеркивается в заявлении.

Как отмечают в БЮТ, «Межигорье» – беспрецедентный даже для Украины случай решения жилищной проблемы одного человека».

«В Украине нет никого, кто бы подобно этому латифундисту обустроился с таким размахом – да еще за счет государства», - считают в БЮТ.

Справка УНИАН. 26 августа Кабинет Министров принял решение о возвращении в государственную собственность резиденции «Межигорье», где проживает экс-премьер-министр, лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ. Кабинет Министров поручил Министерству юстиции подать иск в суд по поводу возвращения резиденции «Межигорье» в государственную собственность.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на законных основаниях проживает в частном доме на территории резиденции «Межигорье».