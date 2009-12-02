Между Украиной и Бразилией будет установлен безвизовый режим

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил, что сегодня было подписано соглашение о введении безвизового режима между Украиной и Бразилией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с Президентом Федеративной Республики Бразилия Луисом Игнасио Лула да СИЛВОЙ пресс-конференции.

По словам В.ЮЩЕНКО, соглашение позволит туристам обеих стран беспрепятственно посещать Украину и Бразилию.

Также он сообщил о подписании соглашения об обеспечении прямого воздушного сообщения. В.ЮЩЕНКО отметил, что прямые авиарейсы планируется открыть через полгода. Полеты будут осуществляться трижды в неделю.