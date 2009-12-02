Почти 29% украинцев готовы проголосовать за Януковича

28,6% украинцев на выборах Президента готовы проголосовать за лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром экономических и политических исследований “Киев-21 век”, представленные сегодня в УНИАН.

По результатам исследования, премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО на президентских выборах готовы поддержать 22,8% опрошенных.

За лидера “Фронта перемен” Арсении ЯЦЕНЮКА готовы проголосовать 6,1% респондентов, за председателя Коммунистической партии Украины Петра СИМОНЕНКО – 5,1%, за председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА – 4,1%, за действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО – 3,4%, за экс-председателя НБУ Сергея ТИГИПКО – 3,1%, за лидера ВО “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА – 2%, за мэра г. Ужгорода Сергея РАТУШНЯКА – 1,2%. Все остальные кандидаты в президенты набирают меньше 1% голосов избирателей.

Против всех собираются проголосовать 7,4% опрошенных, 13,7% еще не определились со своим выбором.

Опрос проводился 24-28 ноября, опрошено 2005 респондентов, погрешность составляет 2,3%.