Главное на 2 декабря (день)

Хроника дня

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Общество

Тимошенко предлагает повысить пенсии до 60% средней зарплаты за предыдущие годы стажа

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует увеличение в 2010 году пенсий до уровня 60% средней зарплаты за предыдущие годы трудового стажа.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

«Я думаю, что кризис будет идти на спад, и мы в первой половине 2010 года о кризисе просто забудем. Я хотела бы, чтобы мы ставили себе задачу, чтобы пенсия для наших пенсионеров была не меньше 60% их средней заработной платы за предыдущие годы трудового стажа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также считает целесообразным провести мониторинг по формированию уровня заработных плат в промышленности по опыту зарубежных стран. «Если в развитых странах заработная плата составляет не менее 50% полученной выручки предприятий, то у нас сегодня, к сожалению, – 18-23%. Это значит, что мы должны за 2010 год дойти до тех уровней составной заработной платы от выручки, которую получает каждое предприятие, как в нормальных цивилизованных странах мира, то есть не меньше 50%», - добавила она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что именно ее правительство обеспечит самое высокое повышение социальных выплат за все предыдущие годы.

«Я думаю, после завершения кризиса это (повышение пенсий и зарплат – УНИАН) будет правильно, логично и это будет продолжением нашей политики, которую мы проводим с 2005 года», - подчеркнула голова правительства.

Финансы

ГНАУ: В Украину не вернулось 1,6 млрд. долл. выручки предприятий-резидентов

Объем валютной выручки предприятий-резидентов, невозвращенной в Украину, сегодня оценивается в 1,6 млрд. долл.

Об этом заявила заместитель председателя государственной налоговой администрации Украины Наталья РУБАН журналистам в среду.

«У нас сегодня выручка за границей уже 1 млрд. долл. осталась невозвращенной с продлением Минэкономики. 600 млн. долл. – в рамках 90 дней и свыше 90 дней 1 млрд. долл.», - сказала Н.РУБАН.

При этом, по ее словам, выявлены факты невозвращения выручки ликвидированных субъектов хозяйствования. Такие средства уже никогда не вернутся в Украину.

Кроме того, Н.РУБАН сообщила, что ГНАУ инициирует свое вхождение в состав рабочей группы Минэкономики, которая дает разрешение на пролонгацию предельного срока возвращения валютной выручки. Она мотивировала это тем, что Минэкономики предоставляет только контракт, а у ГНАУ есть вся информация о субъекте хозяйственной деятельности, который добивается продления срока возвращения валютной выручки.

Новые правила начисления налога на прибыль банков опустошат бюджет

В результате изменения порядка начисления налога на прибыль для банков бюджет не дополучит в текущем году 3,2-3,7 млрд. грн.

Об этом журналистам заявил и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

По данным Государственной налоговой администрации, за январь-октябрь т.г. поступления налогов и платежей от банков, которые администрирует налоговая служба, составили 4,6 млрд. грн., в т.ч., налог на прибыль - 2,7 млрд. грн.

ТЭК

Украина заплатит в декабре за российский газ около 770 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украина» в декабре должна будет заплатить за купленный у "Газпрома" в ноябре российский газ около 770 млн. долл.

Об этом сегодня журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«Эта сумма, приблизительно, 770 млн. долл.», - сказал он.

При этом И.УМАНСКИЙ отметил, что расчет планируется провести, как всегда, в установленные сроки, и на сегодняшнем заседании Кабинета министров будет обсуждаться вопрос, за счет каких средств произвести оплату.

Промышленность

Кабмин продлил на год меморандум с предприятиями ГМК

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании продлил на год действие меморандума о взаимопонимании между правительством и предприятиями горно-металлургического комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ.

Кроме того, он отметил, что правительство разработало законопроект о повышении конкурентоспособности предприятий ГМК и химпрома. «Этот проект закона уже направлен на согласование в министерства и ведомства», - сказал В.НОВИЦКИЙ, отметив, что документ уже сегодня будет презентован в профильном комитете Верховной Рады.

Кабинет министров и предприятия горно-металлургического комплекса, профсоюзы, профильные производственные объединения 10 ноября 2008 года подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, правительство взяло на себя обязательство обеспечить возмещение НДС предприятиям ГМК в течение пяти дней, а также стараться сохранить в 2009 году цену на газ для предприятий ГМК на уровне 2008 года. В свою очередь, Кабмин потребовал от участников рынка снизить цены на продукцию ГМК на внутреннем рынке, в частности, для «Укрзализныци».

Новицкий: ситуация в ГМК улучшается

Министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ считает, что ситуация в горно-металлургическом комплексе по итогам 11 месяцев демонстрирует улучшение, поскольку падение производства основной продукции. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., сократилось до 18-20%.

Об этом он сказал сегодня брифинге в Кабинете министров.

«Это намного лучше, чем было в предыдущие месяцы. И сегодня можно прогнозировать, что год мы сможем закончить с показателями, если говорить о сырье (руда) – на уровне 90-95%, по коксу – минус 12%, по чугуну – минус 18%, по прокату – минус 17%, по стали – минус 20%… Это намного лучше, чем было несколько месяцев назад», - сказал В.НОВИЦКЙИ. При этом он отметил, что в ноябре отмечены наилучшие за год суточные показатели производства продукции ГМК – чугуна, стали и проката.

Министр подчеркнул, что нынешняя ситуация дает возможность ожидать наращивание производства и в следующем году.

Как сообщал УНИАН, по информации В.НОВИЦКОГО, за 10 месяцев т.г. выплавка стали на метпредприятиях Украины составила 24,5 млн. тонн, что на 28% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. При этом министр прогнозирует, что до конца года в Украине будет выплавлено еще около 5 млн. тонн стали. «В результате годовой объем выплавки стали украинскими металлургическими предприятиями составит около 29,5-30 млн. тонн», - уточнил В.НОВИЦКИЙ.

Транспорт

В Украине до конца года выпустят 4 самолета

До конца года в Украине предприятия "Авиант" и Харьковский авиазавод выпустят 4 самолета.

Об этом сегодня на брифинге в Кабинете министров Украины сказал министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ.

«До конца года у нас будет на "Авианте" выпущена машина Ан-148, на Харьковском заводе мы планируем, что 3 самолета выйдут до конца года. Один уже проходит летные испытания и будет передан по заграничному контракту», - сказал В.НОВИЦКИЙ.

Кроме того, он сообщил, что в декабре т.г. начинается реализация международных контрактов с Индией и с Ираком. «Это даст возможность загрузить производство на 410-м заводе (Завод №410 гражданской авиации – УНИАН), на «Авианте», и в следующем году на том же «Авианте» планируется произвести и поставить компаниям по договорам 10 самолетов: четыре Ан-148, и шесть Ан-30», - сказал В.НОВИЦКИЙ.

Министр также отметил, что есть перспектива существенного наращивания производства на Харьковском авиазаводе. «Сейчас, после того как будет принят бюджет на следующий год, будет запущена серьезная программа по модернизации производственной базы, которая даст нам возможность серьезно решить вопрос по улучшению качества и конкурентоспособности (самолетов)», - сказал В.НОВИЦКИЙ.

«Циклон-4» стартует с бразильского космодрома в следующем году

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подтверждает, что запуск ракеты-носителя «Циклон-4» с бразильского космодрома “Алкантара” состоится в следующем году.

Cегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с Президентом Федеративной Республики Бразилия Луисом Игнасио Лула да СИЛВОЙ глава Украинского государства сказал: “Сегодняшние переговоры сняли все вопросы по реализации проекта запуска украинской ракеты-носителя «Циклон-4» с бразильского космодрома “Алкантара”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что отныне реализация проекта приобретает исключительно практический характер.

Агро

Украина намолотила 47,8 млн. тонн зерна

Украина по состоянию на 30 ноября собрала 47,8 млн. тонн зерна, что на 12,2% меньше, чем на аналогичную дату 2008 г., говорится в информации Министерства аграрной политики.

Согласно данным Министерства, аграрии собрали зерновые и зернобобовые на 15,3 млн. га, что составляет 99% от плана.

Средняя урожайность этих культур по стране составляет 31,2 ц/га, тогда как к концу ноября 2008 г. – 35,9 ц/га.

В том числе намолот пшеницы составляет 21,6 млн. тонн против прошлогодних 26,7 млн. тонн, ржи – 1 млн. тонн, что практически соответствует показателю прошлого года, ячменя – 12,7 млн. тонн (в 2008 г. – 13,4 млн. тонн).

По уточненным балансам Минагрополитики, урожай зерна в 2009 г. составит почти 46,2 млн. тонн (в весе после доработки) против прошлогодних 53,3 млн. тонн.

Украина экспортировала 11,3 млн. тонн зерна

Украина с начала текущего МГ (июль 2009 г. – июнь 2010 г.) и по состоянию на 30 ноября 2009 г. экспортировала 11,3 млн. тонн зерна, что на 7% больше по сравнению с аналогичной датой 2008 г., говорится в информации Министерства аграрной политики.

По данным Минагрополитики, в том числе экспорт пшеницы за этот период составил 5,7 млн. тонн против 5,6 млн. тонн за соответствующий период прошлого года, ячменя - 3,54 млн. тонн против 4,2 млн. тонн, кукурузы - 1,93 млн. тонн и 0,742 млн. тонн соответственно.

Согласно информации Министерства, с начала текущего МГ Украина также экспортировала 1,4 млн. тонн рапса, что на 26,2% меньше, чем за аналогичный период 2008/09 МГ.

По уточненным балансам Минагрополитики, урожай зерна в 2009 г. составит почти 46,2 млн. тонн (в весе после доработки) против прошлогодних 53,3 млн. тонн. Экспорт зерна в 2009/10 МГ прогнозируется на уровне 20 млн. тонн, тогда как в минувшем МГ Украина поставила на внешние рынки рекордные 25,2 млн. тонн.

Регионы Украины закупили 94% зерна от плана

Регионы Украины по состоянию на 30 ноября текущего года закупили в собственные резервы 1,438 млн. тонн продовольственного зерна нового урожая, что составляет 93,9% от плана (1,531 млн тонн), сообщили в Министерстве аграрной политики Украины.

Отмечается, что на аналогичную дату прошлого года в региональные резервы было закуплено 1,833 млн тонн зерна.

Также сообщается, что на 30 ноября т.г. на сертифицированные склады было поставлено 27 млн тонн зерна, в том числе пшеницы - 10,3 млн тонн (5,4 млн тонн - 1-5-го классов и 4,9 млн тонн - 6-го класса и некондиционную), 5,5 млн тонн ячменя, 4,8 млн тонн кукурузы и 246 тыс. тонн ржи.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,98 грн./долл., продают – по 8,06 грн./долл., курс незначительно изменился, по сравнению с 1 декабря. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,93-8,01 грн./долл., по продаже – в пределах 8,04-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,3%, по сравнению с 1 декабря, и сегодня составляет 11,99 грн./евро, продажи – не изменился – 12,20 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,85-12,07 грн./евро, по продаже – в пределах 12,12-12,31 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 1 декабря, почти не изменился и составляет в среднем 0,2690/0,2795 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2072-0,2750 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2760-0,2900 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,98 грн./долл., продажи – 8,06 грн./долл. Курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-8,01 грн./долл., по продаже – в пределах 8,04-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,3%, по сравнению с 1 декабря, и сегодня составляет 12,01 грн./евро, продажи – не изменился – 12,18 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,90-12,07 грн./евро, по продаже – в пределах 12,12-12,25 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 1 декабря, незначительно понизился и сегодня составляет 0,2680/0,2803 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2072-0,2750 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2770-0,2900 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 2 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,9892, к евро – 12,04292, к российскому рублю – 0,27382.

Между Украиной и Бразилией будет установлен безвизовый режим

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил, что сегодня было подписано соглашение о введении безвизового режима между Украиной и Бразилией.

Об этом он сказал на совместной с Президентом Федеративной Республики Бразилия Луисом Игнасио Лула да СИЛВОЙ пресс-конференции.

По словам В.ЮЩЕНКО, соглашение позволит туристам обеих стран беспрепятственно посещать Украину и Бразилию.

Также он сообщил о подписании соглашения об обеспечении прямого воздушного сообщения. В.ЮЩЕНКО отметил, что прямые авиарейсы планируется открыть через полгода. Полеты будут осуществляться трижды в неделю.