Кабмин одобрил программу по вступлению Украины в НАТО

Кабинет министров одобрил проект Указа Президента Украины «Об утверждении Годовой национальной программы на 2010 год по подготовке Украины к обретению членства в Организации Североатлантического договора (НАТО)».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр Кабинета министров Украины Петр КРУПКО.

«Проект указа Президента одобрен, и он будет подан Президенту Украины», - сказал П.КРУПКО.