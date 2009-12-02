Кабмин одобрил программу по вступлению Украины в НАТО
16:21, 02 декабря 2009Разное
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На следующий год
Кабинет министров одобрил проект Указа Президента Украины «Об утверждении Годовой национальной программы на 2010 год по подготовке Украины к обретению членства в Организации Североатлантического договора (НАТО)».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр Кабинета министров Украины Петр КРУПКО.
«Проект указа Президента одобрен, и он будет подан Президенту Украины», - сказал П.КРУПКО.
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