«Фокстрот» сокращает цены на технику на 50%

Компания «Фокстрот. Техника для дома» начала подготовку к зимнему сезону. Грандиозными скидками встретит зиму киевский супермаркет «Фокстрот» по адресу просп. Московский, 21 (Петровка).

С 4 по 6 декабря цены на технику разных категорий будут сокращены до 50 %.

Покупатели имеют возможность сэкономить на покупке бытовой техники и электроники от 150 до 2 000 гривен. Так, к примеру, микроволновую печь LG MB-3929W можно приобрести за 599 гривень, а покупая холодильник Electrolux ERB34033W1, потребитель сэкономит 1 600 гривен.

Специальные скидки до 50% будут действительны в такое время:

4 декабря: 9.00 – 12.00, 21.00 – 00.00

5 декабря: 00.00 – 12.00

6 декабря: 9:00 – 12:00.

Кроме акционных предложений, покупатели также могут воспользоваться возможностью покупки техники в кредит 0%. Кредит оформляют банки-партнёры сети сроком на 5, 7, 10 месяцев без справки о доходах.

Более подробную информацию покупатели могут узнать у продавцов консультантов супермаркета, а также у операторов Контакт-центра «Фокстрот»: 0 800 500 15 30.

Справка УНИАН. Компания «Фокстрот. Техника для дома» была основана в 1994 году и на сегодняшний день является безусловным лидером украинского рынка по розничной продаже аудио-, видео-, бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. По состоянию на 2 декабря 2009 года компания насчитывает 270 торговых точек, из них сеть «Фокстрот. Техника для дома» - 201 супермаркет, сеть «FoxMart» - 36 гипермаркетов, стоковые центры «Техношара» - 30, салоны «Фокстрот. Цифровая техника» - 3. Компания представлена в 102 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет более 200 000 кв. м. В 2007 году компания вышла на международную арену и представлена в Молдове. Доля рынка конечного потребления БТиЭ составляет 20%.