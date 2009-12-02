Тигипко настаивает на консорциуме

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО в очередной раз настаивает, что Украина должна создать консорциум по управлению газотранспортной системой вместе с российским «Газпромом» и европейскими энергокомпаниями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал опубликованную Концепцию развития, модернизации и переоснащения ГТС Украины на 2009-2015 гг. В документе сообщается, что 80% газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций исчерпали срок своей эксплуатации. Это приводит к увеличению закупок технологического газа. Кроме того, состояние подземных газоубежищ не отвечает требованиям их эксплуатации. Речь идет и о тенденции снижения объемов финансирования капитальных и текущих ремонтов ГТС. Ориентировочный объем инвестиций в модернизацию ГТС, в соответствии с Концепцией, составляет 2,57 млрд. долларов.

«Мантры руководителей Украины о том, что наша страна – надежный поставщик газа в Европу, уже никого не убеждают», - сказал С.ТИГИПКО.

«Нам часто приходится слышать из уст Президента и премьер-министра о том, что Украина – надежный поставщик газа. К сожалению, это не так», - сказал он.

По словам С.ТИГИПКО, моральная и физическая изношенность ГТС – это не только дополнительные расходы, которые закладываются в себестоимость газа для конечных потребителей, но и риск серьезных техногенных аварий.

«Заложенная в Концепции оценка работ по модернизации, с моей точки зрения, занижена в три-четыре раза. Во всяком случае, даже этих денег у «Нафтогаза» сегодня нет. В этой ситуации единственно правильное решение – это частичная приватизация ГТС и создание консорциума по управлению трубой, участниками которого вместе с Украиной будут «Газпром» и европейские энергокомпании», – убежден С.ТИГИПКО.