Главное на 2 декабря (вечер)

Финансы

Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2009 года сведен с дефицитом 27 млрд. 859,6 млн. грн., Сводный бюджет – с дефицитом 28 млрд. 414,1 млн. грн.

Такие данные обнародованы на сайте Министерства финансов Украины со ссылкой на данные отчета Государственного казначейства.

Согласно сообщению, в январе-октябре т.г. в Государственный бюджет поступило 166 млрд. 28,6 млн. грн. Кассовые расходы Госбюджета за указанный период составили 191 млрд. 828,9 млн. грн.

В январе-октябре т.г. в Сводный бюджет Украины поступило 217 млрд. 403,2 млн. грн.,

общая сумма кассовых расходов за 10 месяцев т.г. составила 243 млрд. 721 млн. грн.

Налоговые поступления в Госбюджет за отчетный период составили 115 млрд. 106,1 млн. грн., неналоговые – 43 млрд. 498,3 млн. грн.

В общий фонд Госбюджета в январе-октябре т.г. поступило 120 млрд. 907,4 млн. грн., тогда как кассовые расходы составили 147 млрд. 916,8 млн. грн., что составляет 97,9% от плановых показателей.

За счет возврата кредитов в Госбюджет в январе-октябре т.г. поступило 3 млрд. 600,2 млн. грн., в том числе в общий фонд – 320,6 млн. грн., при этом было выдано кредитов на сумму 5 млрд. 659,5 млн. грн., в том числе из общего фонда – 925 млн. грн.

В январе-октябре 2009 г. на поддержку местных бюджетов из Госбюджета было перечислено 47 млрд. 541,3 млн. грн. (26 млрд. 228 млн. – дотация выравнивания, 21 млрд. 313,3 млн. грн. – субвенции и дополнительные дотации).

Министерство финансов Украины планирует подготовить к 7 декабря текущего года для рассмотрения в правительстве проект государственного бюджета на 2010 год, откорректированный с учетом изменений прогнозных макропоказателей на основании результатов экономического развития за 9 месяцев 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

При этом он отметил, что документ будет откорректирован с учетом предложений народных депутатов.

В частности, по словам И.УМАНСКОГО, доходы сводного бюджета будут сокращены на 30 млрд. грн., расходы – на 40 млрд. грн. «Есть постановление №1181, где написано, как должны измениться доходы и расходы. Минус 30 доходы, минус 40 – расходы. Это если говорить об общем балансе. Если говорить о документе, то я не уверен, что Верховная Рада ждет именно того, что мы уточним», – сказал И.УМАНСКИЙ.

При этом он отметил, что по предложениям депутатов, которые «ведут к несбалансированному увеличению издержек», Минфин и правительство «будут искать свою позицию».

Вместе с тем, на сайте Верховной Рады опубликовано постановление Кабмина №1181 от 29 октября т.г. «О мероприятиях по обеспечению выполнения Государственного бюджета Украины и местных бюджетов в 2010 году», согласно которому с целью обеспечения стабильного функционирования бюджетной системы Украины в 2010 году Кабмин поручил Министерству экономики уточнить основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2010 год с учетом результатов анализа состояния развития экономики за девять месяцев 2009 года.

На основании уточненных макропоказателей Минфину во время доработки ко второму чтению проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» поручено определить доходы сводного бюджета на уровне 328,3 млрд. грн., расходы – на уровне 360,9 млрд. грн.

ГНАУ инициирует внесение изменений в закон о банках и банковской деятельности с целью расширить свои полномочия в части получения от банков информации, необходимой для осуществления налогового и валютного контроля.

Это предусмотрено проектом закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно деятельности органов государственной налоговой службы)", текст которого размещен на официальном сайте ГНАУ.

Законопроектом также увеличиваются сроки проведения проверок. Проведение плановой или внеплановой выездной проверки может быть приостановлено с дальнейшим возобновлением на неиспользованный срок в случае, если такое проведение невозможно без проверки налогоплательщиков, с которыми проверяемая организация имела правовые отношения. При этом общее время, на которое может быть остановлена проверка, не должно превышать 30 рабочих дней. Остановка плановой или внеплановой проверки прерывает срок проведения проверки. Решение об остановке или возобновлении проверки принимает руководитель налогового органа по письменному представлению лица, проводящего проверку. Возобновление проверки возможно на следующий день после письменного сообщения об этом налогоплательщика.

Законопроектом также снимаются ограничения в части получения органами ГНАУ от Национального банка Украины и коммерческих банков информации, необходимой для налогового и валютного контроля.

Национальный банк Украины сегодня на специальном аукционе по продаже валюты для физических лиц и физлиц-предпринимателей продал 7,758 млн. долл. по курсу 7,99 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, в аукционе приняли участие 39 банков.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0030/8,0250, к 12:00 цены снизились до 8,0020/8,0150. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9890/8,0095 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2756/0,2764, а к 12:00 цены снизились до 0,2752/0,2757. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2749/0,2753. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,1650 (+0,0552).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,5065/1,5105. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,0850/12,1200, к 12:00 цены ушли вниз – 12,0740/12,0960. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне составили 12,0530/12,0860.

Сельское хозяйство

Птицеводческие предприятия Украины ожидают повторного инспектирования специалистами Европейского Союза в январе-феврале 2010 г.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил председатель совета директоров ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александр БАКУМЕНКО.

«Мы ожидаем с января по февраль 2010 года повторную проверку экспертов ЕС», - сказал он, добавив, что «Ветеринарный комитет Украины уже практически готов ко всем тем замечаниям, которые были сделаны. Сейчас идет последний аудит ветеринарной службы».

А.БАКУМЕНКО выразил надежду, что в 2010 г. Украина получит право экспорта мяса птицы, яиц и яичных продуктов в ЕС.

Ветеринарная служба Украины запретила ввоз птицы и продуктов из нее из Испании.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете ветеринарной медицины Украины.

Сообщается, что согласно официальному сообщению Международного эпизоотического бюро, на территории Королевства Испания зарегистрировано заболевание птицы болезнью Ньюкасла, в связи с чем со 2 декабря в 2009 года запрещается ввоз на территорию Украины из этой страны птицы, сырья и продуктов из нее.

Ввоз других продуктов и сырья из Испании должен осуществляться согласно ветеринарным требованиям относительно импорта в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.

Информация для киевлян

Столичная власть прогнозирует, что до 2025-2026 гг. количество жителей города увеличится приблизительно на 1 млн. чел., то есть с 3 до почти 4 млн. чел.

Как передает корреспондент УНИАН, такой показатель утвердила сегодня Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам земельных отношений, градостроения и архитектуры как основу для разработки Концепции и Генерального плана развития столицы на период до 2026 г.

Заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований НАНУ Алексей ПОЗНЯК сообщил, что на начало 2009 г., по данным Госкомстата, численность постоянного населения столицы составляла 2 млн. 724,2 тыс. чел., а численность имеющегося населения – 2 млн. 752,9 тыс. чел.

При этом он обратил внимание, что по сравнению с данными первой всеукраинской переписи населения, которая прошла в 2001 г., численность постоянного населения Киева увеличилась на 157,2 тыс. чел.

Киевская городская госадминистрация своими распоряжениями от 30 ноября 2009 года утвердила тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, которые будут действовать с 1 января следующего года.

В соответствии с документами, тариф на отопление установлен на уровне, который действует с 1 октября с.г. и составляет 1,6 грн. за 1 кв. м отопительной площади помещения в месяц.

На уровне октября также остались тарифы на горячую воду и водоотвод. Для помещений, оборудованных счетчиками, тариф установлен в размере 10,05 грн. за кубометр (8,80 грн. за снабжение и 1,25 грн. за водоотвод), для помещений без счетчиков - 35,18 грн. на 1 человека в месяц.

Тариф на холодную воду и водоотвод также останется неизменным - 2,87 грн. за 1 кубометр для помещений со счетчиками и 15,78 грн. на 1 человека в месяц при отсутствии счетчика.

Срок действия тарифов на обслуживание домов и придомовых территорий для каждого дома (введенные с августа 2009 года) продлен до марта 2010 года.

В Киевской городской государственной администрации не исключают повышения тарифов на проезд в общественном транспорте столицы со следующего года.

Об этом заявил начальник Главного управления ценовой политики КГГА Василий ЯСТРУБИНСКИЙ, сообщает газета «Сегодня» (№ 267 от 2 декабря).

Как сообщает издание, в Комиссию по вопросам бюджета Киевского городского совета передана подготовленная КГГА концепция приведения тарифов к экономически обоснованным.

Согласно документу, со следующего года проезд в наземном транспорте должен составлять 1,9 грн. вместо нынешних 1,5 грн., а в метро – 2,5 грн. (сейчас 1,7 грн.). В концепции также сказано, что повышения можно избежать, если в бюджете будут заложены деньги на компенсацию разницы в тарифах.

«Но я не исключаю повышения. Ситуация с наполнением казны не из лучших, транспортные предприятия практически банкроты. Если денег в бюджете не изыщут, придется повышать», - отметил В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

(УНИАН)