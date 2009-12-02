Анонс на 3 декабря

Состоится внеочередное заседание Кабинета Министров Украины по проблемам инвалидов.

***

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

***

Парламентский Комитет по вопросам европейской интеграции совместно с Центром стратегических исследований проведут круглый стол на тему: «Европейский опыт законодательного обеспечения сферы телекоммуникаций».

***

ЗАСЕДАНИЕ НКРЭ

***

Состоится презентация результатов Исследования информационной прозрачности банков Украины в 2009 году, которое было проведено международной рейтинговой компанией Standard & Poor’s и Агентством финансовых инициатив при поддержке Проекта USAID «Развитие рынков капитала». Участники: Пол Ричардсон, и.о.директора Офиса экономического развития USAID; Светлана Бородина, директор Службы рейтингов корпоративного управления Standard & Poor’s; Алексей Куценко, независимый эксперт; Игорь Шумило, исполнительный директор НБУ по экономическим вопросам; Николай Бурмака, член Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку; представители банков.

***

11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Новый скандал между застройщиками и обманутыми инвесторами жилищного комплекса «Дніпровські вежі». ГУВВ МВД Украины г. Киева под строительство шести 34-х этажных домов на Троещине из госбюджета и от частных инвесторов получило свыше 200 млн. гривен, которые потерялись в череде запутанных схем смены застройщиков. Делом занималась Генпрокуратура, Комитет ВРУ по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, судами принято более сотни решений в интересах инвесторов, однако комплекс не достроен, деньги инвесторов исчезли, заказчик строительства не признает прав инвесторов. «Дніпровські вежі» - не прикрытая финансовая афера. Участники: Олег Вдовичен, адвокат, управляющий партнер Адвокатской фирмы «Столичный адвокат»; Татьяна Шальман, президент Ассоциации частных инвесторов и собственников; представитель ГУВВ МВД Украины г. Киева; представитель Минрегионстроя Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 586-98-20, (050) 355-59-01. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

***

Круглый стол на тему: «Благотворительность частных фондов: реальные проекты или пиар?». Организатор - деловой еженедельник „Контракты”.Участники: Анатолий Заболотный, директор Благотворительного фонда «Розвиток України», Светлана Панюшкина, руководитель проекта (Благотворительный фонд «Розвиток України»), Анна Гулевская-Черныш, директор форума благотворителей и другие.

***

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко вместе с министром спорта и туризма Республики Польша Адамом Гершем посетят стадион НСК "Олимпийский". Во время мероприятия журналисты смогу задать вопросы министрам. Осмотр объекта строительства состоится с обзорной площадки возле штаба по реконструкции НСК "Олимпийский".

***

Круглый стол на тему: «Новые тренажеры как спасение боевой подготовки украинской армии и гражданской авиации». Во время круглого стола Центр исследований армии, конверсии и разоружения предоставит некоторые экспертные оценки о состоянии боевой подготовки ВСУ. В мероприятии примут участие основные национальные разработчики тренажерных систем, представители военного и промышленного ведомств, ДК «Укрспецэкспорт». Организатор - Центр исследований армии, конверсии и разоружения.

***

В рамках выставки «Ювелир Экспо Украина» состоится презентация уникального набора для Евхаристии (для Причастия), изготовленного по заказу Патриарха Иерусалимского мастерами «Киевского ювелирного завода». Набор состоит из пяти предметов (потир, дискос, звездица, корона для дискоса и корона для потира), изготовленных из драгоценных металлов (серебро с позолотой). Общий вес изделий - около 33 кг, они украшены финифтью и более 2600 камнями. После презентации набора в Украине, он будет доставлен в Храм Воскресенья Христова в Иерусалиме (ул.Cалютная, 2-Б, стенд «Киевского ювелирного завода»: А №-13). Телефон: 258 85 09.

***

Состоится заседание Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации. Вопросы: О проекте Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации» (относительно Киевского завода «Квант»); О мероприятиях по устранению нарушений законодательства в сфере приватизации (по депутатскому обращению народного депутата Украины, члена комиссии Новиковой Ю.В).

***

Состоится заседание Общественной коллегии при ГНА Украины при участии первого зам.мредседателя ГНА Украины Вадима Кайзермана и зам.председателя ГНА Украины Сергея Лекаря, руководителей структурных подразделений ГНАУ. Речь пойдет о результатах опроса налогоплательщиков и внедрении проекта „Модернизация государственной налоговой службы-1”, а также будет обсуждаться план работы Общественной коллегии при ГНАУ, планы работы постояннодействующих комиссий и ориентировочный план проведения консультаций ГНАУ с общественностью на 2010 год.