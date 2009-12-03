ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 декабря

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Бразильцы прибыли за украинскими технологиями», в котором пишет - ,разильская авиастроительная корпорация Embraer готова купить украинские технологии строительства самолетов. Этот контракт позволит влить в АНТК им. Антонова несколько миллиардов долларов…

http://delo.ua/biznes/rynki/brazilcy-pribyli-za-ukrainskimi-134778/

* * *

Также «Дело» в материале «КАСКО заводит страховщиков в убытки» пишет - итоги 9 месяцев работы рынка КАСКО показали, что многие страховщики продолжают выплачивать больше, чем собирают премий…

http://delo.ua/biznes/rynki/kasko-zavodit-strahovcshikov-v-ubytki-134775/

* * *

«Дело» в публикации «Небольшие банки начали объединяться, что бы выжить» пишет - 57-й по размеру активов Укринбанк объединяется с двумя небольшими финучреждениями. Готовность к этому уже выразили акционеры кременчугского Автокразбанка, название еще одного участника переговоров пока что держится в секрете. Эксперты говорят, что в слиянии сейчас заинтересованы многие акционеры мелких банков…

http://delo.ua/dengi/banki/nebolshie-banki-nachali-obedinjatsja-chto-by-vyzhit-134776/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «За чужой счет» пишет – Кабинет министров решил еще минимум до конца I квартала 2010 года оказывать поддержку металлургическим и химическим предприятиям, несмотря на восстановление спроса на их продукцию. Вчера правительство продлило действие льгот для них по оплате газа, электроэнергии и железнодорожных перевозок. При этом тепловая генерация и "Укрзализныця" испытывают значительные финансовые трудности…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1285384

* * *

«Коммерсант-Украина» в публикации «Облгазы прервали передачу» пишет – представители всех украинских облгазов вчера решили выступить против намерений Кабинета министров передать газораспределительные сети "дочке" "Нафтогаза" компании "Нефтегазсети". Они обратились к президенту с просьбой отменить решение правительства, а "Винницагаз", недавно лишенный лицензии на поставки газа,– в суд и прокуратуру. Однако в НАК не собираются отказываться от своих планов, несмотря на протесты и возможные риски неплатежей со стороны потребителей, и уже выделили на эти цели 300 млн. грн.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1285383

* * *

«Коммерсант-Украина» в публикации «Долг зовет» пишет - ставки доходности облигаций внутреннего госзайма снова повысились – из-за необходимости выплатить в канун Нового года 1,8 млрд грн. Министерство финансов увеличило стоимость трехлетних госбумаг с 20% до 24%. Это привлекло к ним интерес инвесторов, которые неделю назад игнорировали долги государства. Участники рынка прогнозируют, что дефицит денег у правительства позволит банкам в течение месяца добиться от Минфина повышения доходности облигаций…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1285366

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Европа устремилась в Крым» пишет – Брюссель демонстрирует интерес к единственной в составе Украины автономной республике. После российско-грузинской войны полуостров Крым воспринимается в Евросоюзе как следующая потенциальная зона конфликта. Поэтому объединенная Европа старается максимально принять участие в жизни региона. На саммите Украина-ЕС 4 декабря Евросоюз представит пилотный проект по поддержке АРК…

http://eizvestia.com/state/full/4186650

* * *

«Экономические известия» в публикации «ЖЭКам оставят НДС» пишут - с 1 января 2010 г. госбюджет может лишиться НДС, уплачиваемого предприятиями ЖКХ. А потребителям коммунальных услуг предлагают новую систему организации ЖКХ…

http://eizvestia.com/state/full/4186657

* * *

«Газета по-киевски» в материале «Дети вырастут в цене» пишет – депутаты озаботились проблемами содержания детей, родители которых в разводе, и предлагают повысить алименты…

http://mycityua.com/articles/country/2009/12/03/025520.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Тарифы на метро могут снова поднять. Маршрутчики потирают руки» пишет – в Киеве снова заговорили о возможном повышении тарифов на проезд. В комиссию Киеврады по вопросам бюджета попала подготовленная мэрией концепция «приведения тарифов к экономически обоснованным». Согласно ей, в следующем году проезд в наземном транспорте должен составлять 1,9 грн. вместо нынешних 1,5 грн., а в метро - аж 2,5 грн.! (сейчас 1,7 грн.)…

http://www.segodnya.ua/news/14098340.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Нововведения НБУ: временная администрация станет редкостью...» пишет - благодаря решению регулятора, в ближайшее время банков с временной администрацией не прибавится. У НБУ другие проблемы – что делать с банками, где она уже введена...

http://economics.unian.net/

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Объединение с российским авиапромом – риск потерять собственный…» пишет - для Украины обмен акциями концерна Антонов с российской ОАК может стать как залогом взаимовыгодного сотрудничества, так и началом конца собственного авиапрома…

http://economics.unian.net/rus/detail/28010

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Москва метро не продаст» пишет – московское правительство хочет акционировать 15 крупнейших инфраструктурных предприятиях города. Из планируемых к реформированию столичным правительством предприятий самое крупное - метрополитен, под управлением метрополитена — объекты стоимостью в десятки миллиардов рублей. Если с баланса метрополитена снимут санаторий, больницы и дома отдыха, это повысит его инвестиционную привлекательность…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/03/220489

* * *

«Известия» в публикации «Вечные ценники» пишут – правительство РФ получит право устанавливать предельно допустимые розничные цены на основные продукты питания. Такое положение содержится в законопроекте о торговле, который Госдума должна принять в этом месяце во втором чтении. Означает ли это возврат к госрегулированию? Не совсем, ведь "заморозка" будет работать только в том случае, если в течение месяца в одном из регионов цены вырастут больше чем на треть…

http://www.izvestia.ru/economic/article3136084/

(УНИАН)