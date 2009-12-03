PwC: Россия остается интересным рынком для западных ритейлеров

Россия остается интересным рынком для глобальных западных ритейлеров, несмотря на уход французского гиганта Carrefour. Об этом заявил в среду руководитель практики по оказанию услуг компаниям розничной торговли и производства потребительских товаров PricewaterhouseCoopers Дейл Кларк (Dale Clark), сообщает k2kapital.

"С населением в 140 млн. человек, этот огромный рынок остается слабо насыщенным современными формами розничной торговли. В результате, он продолжает оставаться очень привлекательным рынком для международных производителей потребительских товаров", цитирует Reuters эксперта.

В тоже время, аналитики PricewaterhouseCoopers ожидают нулевого роста российского рынка розничной торговли в рублях в 2009 году и его падения на 20% в долларовом выражении. "Мы считаем, что рынок в этом году в рублях будет стабильным, но в долларовом выражении может упасть на 20 процентов. В 2010 году, по нашим оценкам, будет рост на 3 процента в национальной валюте", - сказал Кларк.

В 2008 году оборот розничной торговли в России, по данным Росстата, вырос на 13,5% до 13,9 трлн. рублей. В январе-октябре 2009 года рынок ритейла упал на 5,7% в годовом выражении.