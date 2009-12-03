В еврозоне цены на промпродукцию выросли на 0,2%

Еврозона. В октябре 2009 года цены на промышленную продукцию выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%.

Рост цен был ожидаемый и скорее успокоил, чем взбодрил европейских бизнесменов. Для экономики ЕС на текущий момент очень важно, чтобы цены на промышленную продукцию не снижались, а имели тенденцию роста. Это будет хорошим импульсом для наращивания объемов выпуска продукции в следующем году.