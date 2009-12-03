Метпредприятия Украины за 11 мес. сократили производство труб на 35,1%
11:02, 03 декабря 2009Разное
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Украина. В январе-ноябре 2009 года метпредприятия сократили производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 35,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Производство и сбыт труб - сложный бизнес и во многом подвержен настроению конъюнктуры. Отдельные успехи наблюдаются, но в целом эта отрасль не может выйти из кризиса.
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