Метпредприятия Украины за 11 мес. сократили производство труб на 35,1%

11:02, 03 декабря 2009
Разное
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Украина. В январе-ноябре 2009 года метпредприятия сократили производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 35,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство и сбыт труб - сложный бизнес и во многом подвержен настроению  конъюнктуры. Отдельные успехи наблюдаются, но в целом эта отрасль не может выйти из кризиса.

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