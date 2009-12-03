Днепропетровский метзавод за 11 мес. сократил выпуск проката на 14,8%

Украина. В январе-ноябре 2009 года Днепропетровский металлургический завод им. Петровского сократил производство готового проката, по предварительным данным, на 14,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кризис хорошо ранжировал украинские металлургические предприятия. Не исключено, что по завершению кризиса произойдет существенный передел рынка.