Днепропетровский метзавод за 11 мес. сократил выпуск проката на 14,8%
11:04, 03 декабря 2009Разное
0
Украина. В январе-ноябре 2009 года Днепропетровский металлургический завод им. Петровского сократил производство готового проката, по предварительным данным, на 14,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кризис хорошо ранжировал украинские металлургические предприятия. Не исключено, что по завершению кризиса произойдет существенный передел рынка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter