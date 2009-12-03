Инвестировать в инновации нужно вместе с частным бизнесом

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что государство должно инвестировать в инновационные технологии только вместе с частным бизнесом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал постановление Кабинета министров о Государственной целевой научно-технической программе "Нанотехнологии и наноматериалы" на 2010-2014 годы. В рамках программы на 5 лет предусмотрены расходы госбюджета в размере 1682 млн. грн., и только 164,8 млн. грн. – из других источников.

«Государство должно всячески поддерживать инновационный процесс, но осуществлять его только за счет национального бюджета нельзя», - сказал С.ТИГИПКО.

«Украине необходимо радикально изменять принципы финансирования таких программ. Сейчас они приводят лишь к распылению и хищению бюджетных ресурсов. Способы эффективного участия государства в инвестировании наукоемких программ известны, – заметил С.ТИГИПКО. – Это, прежде всего, основанное на принципах государственно-частного партнерства частичное финансирование научных программ, когда к каждой частной гривне инвестиций в науку, технологии и инновации государство добавляет свои средства. Ведь единственной гарантией надежности госинвестиций является желание частного бизнеса вкладывать и собственные деньги».