Ющенко “полетал” на истребителе МиГ-29

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществил тренировочный полет на тренажере самолета-истребителя МиГ-29.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня В.ЮЩЕНКО посетил бригаду тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в г. Васильков Киевской области.

Глава государства вручил этому авиационному соединению Боевое знамя. В рамках программы посещения авиационной бригады В.ЮЩЕНКО ознакомился с возможностями тренажерного комплекса, на котором военные летчики тренируются в управлении истребителями МиГ-29, состоящими на вооружении бригады.

Президент лично сел за средства управления самолетом и осуществил 10-минутный учебный полет на тренажере.

Во время учебного полета В.ЮЩЕНКО “выпустил” несколько ракет класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» и успешно “уничтожил” цели условного противника.