Главное на 3 декабря (день)

Хроника дня

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Общество

Кабмин усилил контроль за предоставлением рабочих мест инвалидам

Кабинет министров Украины усилил контроль за соблюдением норматива рабочих мест для трудоустройства инвалидов на предприятиях различной формы собственности.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании правительства.

В частности, как отметила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА, после вступления в силу этого документа предприятия будут разделены на три категории риска в зависимости от выполнения закона, обязывающего предоставлять инвалидам 4% рабочих мест.

Предприятия наивысшей степени риска будут проверяться на предмет соблюдения закона один раз в год, со средней степенью риска - один раз в два года, и те, на которых закон выполняется в полном объеме, - один раз в 5 лет.

Л.ДЕНИСОВА также сообщила, что на сегодняшний день лишь 55% предприятий обеспечивают рабочие места для инвалидов согласно установленным законом нормам.

В тоже время на сегодняшний день в Украине работает лишь 30% инвалидов трудоспособного возраста.

Финансы

Госдолг Украины в октябре вырос на 0,6% – до 35,2 млрд. долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября т.г. составил 281 млрд. 265 млн. 275,52 тыс. грн., или 35 млрд. 158 млн. 159,45 тыс. долл., что на 0,6% больше показателя на 30 сентября 2009 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на указанную дату составил 184 млрд. 941 млн. 148,64 тыс. грн. (65,75% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 23 млрд. 117 млн. 643,58 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 96 млрд. 324 млн. 126,88 тыс. грн. (34,25%), или 12 млрд. 040 млн. 515,87 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец октября т.г. составил 205 млрд. 040 млн. 332,93 тыс. грн. (72,9%), или 25 млрд. 630 млн. 041,62 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 121 млрд. 368 млн. 950,23 тыс. грн. (43,15%), или 15 млрд. 171 млн. 118,77 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 83 млрд. 671 млн. 382,70 тыс. грн. (29,75%), или 10 млрд. 458 млн. 922,85 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 76 млрд. 224 млн. 942,59 тыс. грн. (27,10%), или 9 млрд. 528 млн. 117,83 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 63 млрд. 572 млн. 198,41 тыс. грн. (22,6%), или 7 млрд. 946 млн. 524,81 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 12 млрд. 652 млн. 744,18 тыс. грн. (4,5%), или 1 млрд. 581 млн. 593,02 тыс. долл.

На протяжении января-октября 2009 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 91 млрд. 854 млн. 888,70 тыс. грн. (48,50%), в основном, за счет получения второго и третьего траншей кредитной линии МВФ в рамках общей программы стенд-бай в объеме 4 млрд. СПЗ (специальные права заимствований), превышения выпуска ОВГЗ над их погашением и предоставлением государственных гарантий за отчетный период.

При этом государственный внешний долг увеличился на 35 млрд. 345 млн. 848,44 тыс. грн. (41,09%), государственный внутренний долг – на 39 млрд. 004 млн. 835,11 тыс. грн. (87,32%).

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 17 млрд. 504 млн. 205,15 тыс. грн. (29,81%), что связано с предоставлением государственных гарантий в соответствии со статьей 14 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Акциз на сигареты не повысят

Парламент отклонил закон о повышении ставок акцизного сбора на табачные изделия

Верховная Рада Украины отклонила закон "О внесении изменений в законы Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и "О ставках акцизного сбора на табачные изделия".

Парламент не проголосовал за принятие данного закона в новой редакции с частичным учетом предложений Президента. За это решение проголосовали лишь 211 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Парламент не голосовал за преодоление вето главы государства. В таком случае закон считается отклоненным.

Законом предлагалось с дня его опубликования увеличить ставки акцизного сбора в твердых суммах с единицы реализованного товара (продукции) на сигары и сигареты с фильтром на 20 грн., соответственно, за 100 и 1000 штук, на сигареты без фильтра, папиросы и табак для курения на 9 грн., соответственно, за 1000 штук и 1 кг, на табак и его заменители на 6 грн. за 1 кг, на жевательный и нюхательный табак на 2,5 грн. за 1 кг, а в процентах к обороту реализации товара (продукции) – на 16%, а также повысить размер минимального налогового обязательства по уплате акцизного сбора за каждое собственное наименование сигарет без фильтра, папирос с 50 грн. до 62 грн. за 1000 штук, сигарет с фильтром – с 100 грн. до 130 грн. за 1000 штук.

Данный закон был принят Верховной Радой Украины 22 октября 2009 года, но 11 ноября Президент возвратил его со своими предложениями для повторного рассмотрения парламентом.

ПУМБ предложил реструктуризацию еврооблигаций на 275 млн. долл.

ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) предложил реструктуризацию держателям еврооблигаций на сумму 275 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в банке.

ПУМБ предлагает перенести срок погашения еврооблигаций с 16 февраля 2010 года на 31 декабря 2014 года при увеличении ставки доходности до 11% с 9,75%.

Предложение по реструктуризации подлежит утверждению 75% держателей еврооблигаций (кворум - две трети всех владельцев) на заседании 15 декабря в Лондоне.

Кроме того, предлагается установить ежеквартальную выплату купона вместо полугодичного.

Также ПУМБ готов выплатить 8% суммы основного долга по еврооблигациям тем их держателям, которые согласятся на реструктуризацию до 11 декабря.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля 2007 года ПУМБ разместил трехлетние еврооблигации на сумму 150 млн. долл. по ставке 9,75%, 11 мая доразместил еще на 125 млн. долл.

Банк «Надра» реструктуризирует еврооблигации на 175 млн. долл.

Банк «Надра» 24 ноября договорился с кредиторами и подписал соответствующие документы об условиях реструктуризации еврооблигаций на сумму 175 млн. долл. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

В результате переговоров банка «Надра» с ключевыми держателями еврооблигаций были достигнуты договоренности об условиях и сроках проведения реструктуризации.

Согласительное решение состоит из трех частей: частичная, ограниченная по сумме единовременная выплата; списание части долга; выпуск новых облигаций с длительным сроком погашения на оставшуюся часть кредита с определенным льготным периодом.

По информации банка «Надра», советником данного соглашения о реструктуризации еврооблигаций выступил инвестиционный банк UBS. Детальные условия соглашения сторонами не разглашаются.

В сообщении отмечается, что для окончания процесса реструктуризации внешней задолженности банка «Надра» осталось достичь договоренности с Комитетом кредиторов. «Работа в этом направлении на сегодняшний день продолжается», - говорится в сообщении банка.

ТЭК

«Нафтогаз»: тепло в домах будет

НАК «Нафтогаз Украины» выполняет все обязательства перед потребителями природного газа и трудовыми коллективами газовых хозяйств после возвращения государственных газопроводов Государственному оператору газовых сетей (ДП «Нафтогазмережи»).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза Украины».

Компания также заявляет, что не существует угрозы проведения отопительного сезона в Украине. "Нафтогаз" считает, что передача газовых сетей позволит компании поднять на принципиально новый, европейский уровень, работу на внутреннем газовом рынке.

При этом в сообщении отмечается, что компания обеспокоена тем, что «вследствие безответственного отношения к развитию отрасли, нынешний менеджмент газоснабжающих компаний не обеспечил своевременных расчетов за газ, чем допустил увеличение задолженности до свыше 7 млрд. грн. Задолженность продолжает увеличиваться, что негативно отражается на функционировании газового хозяйства, тормозит развитие социальной сферы газовых хозяйств».

«Также НАК «Нафтогаз Украины» обеспокоен нарастанием… истерии вокруг процесса передачи газовых сетей. Компания считает, что это попытка, так называемых, «оффшорных» собственников некоторых облгазов… сохранить контроль над предприятиями и помешать реформированию внутреннего газового рынка в целом», - говорится в сообщении.

Напомним, представители 30 обл- и горгазов заявили, что ДП «Нафтогазмережи» на сегодня не способно осуществлять газоснабжение потребителей.

Руководители облгазов публично обратились в Генеральную прокуратуру Украины, чтобы та разобралась в законности выдачи разрешительных документов ДП «Нафтогазмережи» регулятором - Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ).

Промышленность

Лекарства могут дорожать

Верховная Рада Украины не преодолела вето Президента Украины на закон "О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения".

“За” проголосовали 218 (при необходимых 300 - УНИАН) из 431 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале. За преодоление вето голосовали фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина. Соответственно закон отменен.

Верховная Рада 20 октября приняла данный закон, но Президент ветировал его, аргументируя свое решение тем, что закон является экономически необоснованным, а вступление его в силу может привести к ряду негативных социально-экономических последствий: исчезновение из обращения в Украине отдельных видов лекарственных средств, появления на рынке фальсифицированных лекарств, распространение контрабандного импорта медпрепаратов, что фактически разрушит рыночные отношения и нарушит основные принципы ведения хозяйства, определенные Конституцией и законами Украины.

Законом предлагалось на период финансового кризиса, до установления размера минимальной заработной платы и пенсий на уровне прожиточного минимума, до погашения задолженности по выплате зарплат, стипендий и денежного обеспечения студентов, курсантов и учеников, ввести мораторий на повышение цен на все виды лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Кроме того, предусматривалось, что лекарственные средства и изделия медицинского назначения будут реализовываться по ценам, установленным государством. До введения государственной регистрации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения они должны были реализоваться по ценам, сложившимся по состоянию на 1 июля 2008 года.

В предложениях Президента отмечается, что на данный момент, по статистическим данным, около 75% лекарственных средств, которые используются украинскими потребителями, в том числе и самые необходимые, – иностранного производства, а подавляющее большинство (около 90%) отечественных медицинских препаратов изготовляются из импортированного сырья. В предложениях сказано, что украинский рынок лекарств непосредственно связан с импортом указанных товаров, а соответственно, и курсовыми разницами, а это никак не учтено при внедрении законом порядка, согласно которому реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения должна осуществляться по ценам, сложившимся по состоянию на 1 июля 2008 года, поскольку тогда курс доллара США составлял 4,85 гривни, а на конец октября 2009 года – 8 грн., то есть стоимость указанной иностранной валюты увеличилась на 65%.

В предложениях сказано, что реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения субъектами ведения хозяйства по ценам, которые сложились по состоянию на 1 июля 2008 года, неминуемо приведет к потере оборотных средств предприятий, сокращению объемов и ассортимента производства лекарств и изделий медицинского назначения, а, следовательно – к дефициту отечественных и иностранных лекарственных средств и, как следствие, приведет к уменьшению количества аптек, аптечных заведений, фармацевтических предприятий (поскольку их рентабельность будет иметь отрицательное значение), сокращению поступлений в государственный бюджет, формированию "теневого" рынка лекарственных средств.

Агро

Мельник: следует срочно урегулировать налогообложение аграриев

Министр аграрной политики Украины Юрий Мельник считает необходимым в ситуации признания Конституционным судом неконституционным так называемого аграрного антикризисного закона в срочном порядке урегулировать вопрос налогообложения аграриев, сообщает АПК-Информ .

"Мы будем обязательно ставить вопрос принятия или правительственного законопроекта, или депутатского. Необходимо принимать соответствующее решение, хотя бы в части налогообложения. Кардинально все меняется (после признания неконституционным закона №922), и может наступить полная неразбериха", - сказал он 2 декабря.

Министр отметил, что признание неконституционным Закона "О внесении изменении в некоторые законы Украины о предотвращении негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса" от 4 февраля 2009 г. №922 означает отмену фиксированного сельхозналога и специального режима взимания НДС при реализации сельскохозяйственными производителями молока и мяса.

"Проблему можно урегулировать только соответствующим законом. Этим законом мы будем заниматься", - подчеркнул Ю.Мельник.

Как сообщалось, Конституционный суд 24 ноября признал неконституционным Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса" от 4 февраля 2009 г. №922, так называемый аграрный антикризисный закон.

Суд отметил, что Президент Виктор Ющенко наложил вето на этот закон, которое Верховная Рада преодолела 3 марта, поэтому и закон должен быть датирован 3 марта, а не 4 февраля.

Закон, признанный неконституционным в целом, содержал также ряд других норм, среди которых наиболее важные - о запрете продажи земель сельхозназначения до 1 января 2010 г., о возможности Аграрного фонда активнее работать на рынке, о регулировании правительством цен на услуги ветеринарной медицины, хлебной и карантинной инспекций.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,99 грн./долл., продают – по 8,06 грн./долл., курс не изменился по сравнению с 2 декабря. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,02 грн./долл., по продаже – в пределах 8,04-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,3%, по сравнению с 2 декабря, и сегодня составляет 12,02 грн./евро, продажи – не изменился – 12,22 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,92-12,11 грн./евро, по продаже – в пределах 12,14-12,35 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 2 декабря, повысился на 0,6% и составляет в среднем 0,2705 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2796 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2740 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2770-0,2900 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,99 грн./долл., продажи – 8,05 грн./долл. Курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-8,02 грн./долл., по продаже – в пределах 8,02-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно изменился, по сравнению с 2 декабря, и сегодня составляет 12,03/12,19 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,92-12,11 грн./евро, по продаже – в пределах 12,14-12,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 2 декабря, повысился на 0,6% и сегодня составляет 0,2697 грн./рубль, продажи – понизился на 0,2% – до 0,2798 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2740 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2749-0,2900 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 3 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,9905, к евро – 12,057664, к российскому рублю – 0,275.