КМУ утвердит перечень стратегических инвестпроектов

Кабинет Министров Украины поручил Национальному агентству по иностранным инвестициям и развитию образовать межведомственную экспертную группу по подготовке проекта перечня инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для экономического развития государства, с тем, чтобы до 20 декабря этот перечень был утвержден правительством.

Соответствующее распоряжение от 7 октября размещено на сайте Кабмина.

Согласно документу, Нацагентство по инвестициям должно до 7 ноября разработать с учетом международной практики и утвердить типичный регламент подготовки инвестиционного проекта и подавать ежегодно до 1 февраля, начиная с 2011 года, Кабинету министров отчет о состоянии реализации инвестиционных проектов.

Центральным и местным органам исполнительной власти документом поручено подавать Национальному агентству по иностранным инвестициям и развитию инвестиционные предложения к проекту перечня инвестиционных проектов и способствовать реализации инвестиционных проектов.

Нацагентству вместе с Министерством финансов во время доработки проекта государственного бюджета на 2010 год и составления проектов госбюджета на следующие годы поручено предусматривать в случае необходимости расходы по бюджетной программе “Обеспечение разработки технико-экономического обоснования и бизнес-планов для инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для экономического развития государства”.