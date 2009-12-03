«Отдельные субъекты» не смогут разрушить связи между Украиной и РФ

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что «отдельным субъектам» в руководстве Украины не удастся разрушить тесные связи между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом российский премьер заявил во время общения с россиянами в программе «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение».

«В руководство этой страны (Украины) пробрались отдельные субъекты, которые спекулируют на проблемах, сложностях прошлого и настоящего, делают это исключительно, хочу это подчеркнуть, из своих личных политических корыстных соображений», - сказал В.ПУТИН. При этом он подчеркнул: «Им не удастся разрушить веками сложившиеся связи между Украиной и Россией».

Отвечая на один из вопросов, В.ПУТИН сказал: «Нельзя сказать, что Украина нас ненавидит. Я, например, люблю Украину и уверен, что миллионы граждан России также относиться к Украине».

"Что такое Украина? Что такое Россия? Это люди, прежде всего. Люди – вот, что такое страна, это даже не территория и не природные богатства. Нас с Украиной связывают столько нитей и прошлого, и настоящего, и будущего», - добавил российский премьер.