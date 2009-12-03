Колесников: Фракция ПР собрала 173 подписи за отставку КМУ
Подписалось несколько БЮТовцев
Фракция Партии регионов уже собрала 173 подписи народных депутатов за отставку правительства Юлии Тимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции во Львове заявил заместитель председателя фракции ПР Борис КОЛЕСНИКОВ.
По его словам, большинство подписей принадлежат депутатам от Партии регионов, кроме того, отставку правительства поддерживают несколько депутатов из фракций БЮТ и «Наша Украина – Народная самооборона».
«С остальными депутатами ведутся переговоры, они еще размышляют», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.
Также он сообщил, что Партия регионов перед принятием госбюджета на 2010 год будет требовать отчета правительства о выполнении бюджета за 2009 год, а также объяснений, «почему не выполняется закон о повышении социальных стандартов».
«Не будет выплат по закону о социальных стандартах - никакого бюджета не будет», – заявил Б.КОЛЕСНИКОВ.
Как сообщал УНИАН, Партия регионов инициирует отставку правительства в связи с невыполнением закона о повышении социальных стандартов.