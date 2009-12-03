Янукович обещает отстоять результаты выборов-2010

Партия регионов в силах защитить результаты голосования на президентских выборах в Украине в 2010 году.

«Мы сегодня в состоянии защитить результаты нашего голосования, и мы это сделаем, мы к этому готовимся», – сказал В.ЯНУКОВИЧ в прямом эфире гостелерадиокомпании «Крым», передает корреспондент УНИАН.

«Мы должны победить «оранжевых» с таким отрывом, который не будет вызывать ни у кого никаких сомнений, и никакие суды, никто уже здесь (оппонентам) не поможет», - отметил он.

Лидер Партии регионов заявил, что события 2004 года не повторятся в 2010 году. «Сегодня уже люди другие – раз. Второе – и мы уже другие», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он вспомнил Майдан и назвал тогдашнюю ситуацию в Украине очень опасной. «Если бы я и наши единомышленники, которые были в Киеве – несколько десятков тысяч людей, – пошли на столкновение с «оранжевыми», количество которых было почти в пять, шесть, восемь раз больше, обязательно пролилась бы кровь. О том, что было оружие с двух сторон, никто не сомневался… Я на это (силовой вариант) не пошел по той причине, что народ действительно был одурманенный, я видел этот Майдан, люди сердцем голосовали тогда и поверили в те красивые сказки и мечты, что эта «оранжевая» команда может все для них сделать», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.