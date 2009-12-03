Кравчук: Ющенко преувеличивает проблемы армии

, значительно их преувеличивая - Кравчук

Киев. 3 декабря. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО продолжает спекулировать на проблемах армии, при этом значительно их преувеличивая.

Как передает корреспондент УНИАН, так бывший Президент Украины Леонид КРАВЧУК прокомментировал в интервью журналистам регулярные обвинения В.ЮЩЕНКО в адрес главы правительства Юлии ТИМОШЕНКО „в якобы ненадлежащем внимании к проблемам Вооруженных сил”.

„К сожалению, и накануне праздника ЮЩЕНКО не смог воздержаться от недостойных выпадов, которые, между прочим, деморализуют и саму армию, - сказал Л.КРАВЧУК. – Главнокомандующий ЮЩЕНКО скомандовал генералам отправиться на информационную войну против правительства. Ежедневно со всех телеканалов раздаются стон и плач генералов на тему, как плохо армии. Выглядит так, что кризис тяжелее всего переживают не женщины-учителя и не бабушки-врачи, а мужчины с лампасами”.

Л.КРАВЧУК заявляет, что проанализировал вопросы, связанные с финансированием армии и оборонного заказа. „Даже в условиях кризиса денег выделено больше, чем в 2006 или 2007 годах. Правительство, по моему мнению, в условиях делает максимум возможного. Армии, наверное, не лучше и не хуже переживать криза, чем кому-либо”, - сказал он.

Кроме того, Л.КРАВЧУК считает, что армия требует „не только денег, но и нового Главнокомандующего, который вместо того, чтобы искать вместе с ВР и правительством выход из ситуации, все время ищет виновных, плачет сам и призывает плакать армию”.