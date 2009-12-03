Лукашенко: Украина должна присоединиться к Таможенному союзу

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает, что Украина должна присоединиться к Таможенному союзу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Минске на встрече с полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Григорием РАПОТОЙ, передает РИА «Новости».

«Самое главное, что уже сегодня, сделав первый шаг в Таможенном союзе, к нам готовы присоединиться и другие бывшие страны Советского Союза. Главное для нас - Украина. И я уверен, что есть понимание того, что без нас, без братьев, они (Украина) не обойдутся», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

«Подписывая договоры о Таможенном союзе, Белоруссия настаивала, чтобы создание ЕЭП далеко не оттягивалось», - подчеркнул он.

А.ЛУКАШЕНКО отметил, что к середине следующего года страны научатся делить единый таможенный тариф, единую таможенную пошлину, но это даже еще не полшага. При этом он считает, что самым большим достоянием ЕЭП станет снятие всех ограничений в торговле.

«Мы могли бы сделать ЕЭП за 2010 год, но, думаю, что мои коллеги не очень хотят напрягаться в этом отношении, да и работа предстоит большая, поэтому мы в состоянии в течение полутора лет создать единое экономическое пространство», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Он напомнил, что 18 декабря в Алма-Ате состоится встреча глав государств Таможенного союза. Он подчеркнул, что Россия сегодня также делает очень важные шаги в направлении создания Таможенного союза.

«Очень важные шаги сегодня делаем мы, и наиважнейшие шаги, которые делает РФ», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября в Минске по итогам заседания Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) Президенты России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО и Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ подписали документы о создании Таможенного союза.