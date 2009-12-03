ВР рассмотрела часть поправок к законопроекту о госзакупках

19:40, 03 декабря 2009
Разное
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Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении проекта закона “Об осуществлении государственных закупок” (законопроект был зарегистрирован под названием "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства", но во время голосования за поправки название изменили).

Как передает корреспондент УНИАН, парламент уже рассмотрел 126 из 331 поправки.

Данным законопроектом предлагается установить правовые и экономические принципы осуществления закупок товаров, работ и услуг за государственные средства.

В законопроекте отмечается, что он применяется ко всем заказчикам и закупкам товаров, работ и услуг, которые полностью или частично осуществляются за счет государственных средств, при условии, что стоимость предмета закупки товара (товаров), услуги (услуг) равна или превышает 100 тыс. грн., а работ - 300 тыс. грн.

Также определяется, на какие предметы закупок закон не распространяется.

Остальные поправки депутаты договорились рассмотреть завтра, после чего вечернее заседание Верховной Рады было закрыто.

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