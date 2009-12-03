Анонс на 4 декабря

***

- Саммит «Украина - Европейский Союз». Аккредитацию СМИ на мероприятия при участии Президента Украины проводит Пресс-служба Главы государства до 17-00 3 декабря по телефонам: 255-74-02, 255-78-44, 255-63-18.

10-00 - Состоится расширенное заседание Коллегии исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА). Вопросы: О состоянии разработки Генерального плана развития г. Киева и его пригородной зоны до 2025 года; «Об итогах выполнения Указа Президента Украины от 03.07.2008р. № 616 «О проведении в 2009 году в Украине Года молодежи»» (ул. Крещатик, 36, 2-й этаж, Колонный зал).

***

11-00- В Представительстве Всемирного банка в Украине состоится информационное мероприятие для представителей СМИ о ключевых аспектов реабилитации финансового сектора Украины. Участники: Мартин Райзер, Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы; Лалит Райна, руководитель финансового сектора, регион Европы и Центральной Азии Всемирного банка; Мариус Висмантас, координатор финансовых проектов по Украине, Беларуси и Молдове Всемирного банка. Во время мероприятия будет проведен короткий брифинг. По завершении брифинга состоится заседание финансового пресс-клуба - профессиональная дискуссия между журналистами и представителями Всемирного банка (Днепровский спуск, 1).

***

11-00 - Пресс-конференция на тему: "Способы защиты от земельного рейдерства: советы XXL" при участии Артема Цивинского, директора издательского дома "Вавилон" и адвоката ЮФ "Василий Кисиль и Партнеры" Наталии Доценко-Белоус (ЛигаБизнесИнформ, ул. Шамрыло, 23).

***

12-00 - На сайте газеты «Крещатик» http://kreschatic.kiev.ua/chat состоится интернет-конференция исполняющего обязанности председателя Антимонопольного комитета Украины Александра Мельниченко.

***

12-00 - Пресс-конференция на тему: “Бархатная революция на розничном рынке бытовой техники “, посвященную приходу COMFY в Киев. Участники: Станислав Ронис, председатель Совета Директоров COMFY; Питер Герфи, стратегический консультант COMFY и председатель Совета Директоров М-Видео. Каждому журналисту, пришедшему на мероприятие COMFY подарит сертификат первого киевского супермаркета на 250 грн. Кроме того состоится экскурсия, которую проведет лично председатель Совета Директоров COMFY и конкурс-розыгрыш подарка от COMFY, - цифрового диктофона. Начало 4 декабря в 12-00 в первом киевском супермаркете бытовой техники и электроники COMFY (ТЦ «Альта Центр», Московский проспект, 11-А). Телефоны: (044)

***

12-00 Пресс-конференция на тему: Нефтегаз - монополист или банкрот?”. Приглашены: Олег Дубина, председатель НАК „Нефтегаз” Украины; Алексей Ивченко, экс-председатель НАК „Нефтегаз” Украины; Сергей Пашинский, советник премьер-министра по вопросам ТЭК; Сергей Соболев, народный депутат Украины, член фракции БЮТ в ВРУ ,представитель НАК «Нефтегаз Украины». («ИнтерМедиа консалтинг», ул.Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).

***

12-00 - Главное управление по вопросам защиты прав потребителей проведет проверку работы промышленных магазинов по жалобам потребителей. Сбор участников проверки в 12:00 (со своим транспортом) в помещении Главного управления (ул. Сагайдачного, 29-А, 2-й этаж, каб.№6).

***

12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Шахтеры и общественность Луганской области объявляют бойкот выборам Президента?”. Почему на угольных предприятиях области системно нарушаются нормы трудового законодательства и безопасности труда? Почему государственные угольные предприятия работают на обогащение чиновников и некоторых народных депутатов, а не государства? Благодаря чему криминальная добыча каменного угля на копанках стала визитной карточкой Луганской области? Как отреагировала власть на предупредительную акцию протеста шахтеров и представителей общественности Луганской области? Организаторы акции - Союз общественных объединений «Трудовой Рух «Солидарность» в Луганской обл. (СОО «ТРС) и участники пикетирования объявят ультиматум власти (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

***

13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Букмекеры против Министерства финансов: начало открытой конфронтации запрещенной отрасли с государством». Участники пресс-конференции представят документальные доказательства, которые, по их мнению, могут свидетельствовать о превышении служебных полномочий отдельными представителями Минфина Украины. Букмекеры считают, что такие действия могли способствовать осуществлению незаконной букмекерской деятельности одним из операторов гослотерей и попыткам монополизации букмекерского бизнеса во время действия Закона «О запрещении игорного бизнеса в Украине». Также участники прокомментируют обстоятельства букмекерского скандала в Европе и презентуют отдельные свои инициативы, в частности, о необходимости введения уголовной ответственности для спортсменов и тренеров за осуществление ставок на результаты спортивных соревнований. Участники: Ольга Зинченко, президент Ассоциации букмекеров Украины, Вячеслав Брицкий, вице-президент Ассоциации букмекеров Украины, Андрей Матюха, директор букмекерской конторы «Фаворит» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.