Главное на 4 декабря (вечер)

Хроника дня

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Завтра ВР заслушает отчет Денисовой и Зарудного; ВР приняла в первом чтении законопроект о выделении 200 млн. грн. на борьбу с гриппом и окончательно отклонила закон о выделении 1 млрд. грн. ; суд не удовлетворил иск Счетной палаты к Тимошенко о нецелевом использовании бюджетных средств

Соцполитика: Завтра ВР заслушает отчет Денисовой и Зарудного Верховная Рада Украины завтра первым вопросом заслушает отчет министра труда и социальной политики Людмилы ДЕНИСОВОЙ и председателя Пенсионного фонда Алексея ЗАРУДНОГО о выполнении закона о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед закрытием сегодняшнего пленарного заседания ВР сообщил председательствующий первый вице-спикер Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Он заметил, что, в случае готовности, вторым вопросом будут рассмотрены изменения к государственному бюджету относительно выделения средств на борьбу с эпидемией гриппа. После этого парламент продолжит рассмотрение поправок к законопроекту о государственных закупках.

Как сообщал УНИАН, депутат от Партии регионов Михаил ПАПИЕВ зарегистрировал в парламенте проект постановления об отставке Л.ДЕНИСОВОЙ.

ВР приняла решение заслушать в пятницу отчет министра труда и социальной политики Л.ДЕНИСОВОЙ и председателя Пенсионного фонда А.ЗАРУДНОГО о выполнении закона о повышении социальных стандартов.

Ющенко подписал изменения в закон о выплате помощи при рождении ребенка

Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной помощи семьям с детьми” о выплате помощи при рождении ребенка.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 17 ноября.

Согласно закону, выплата помощи при рождении ребенка прекращается в случае: лишения получателя помощи родительских прав; если ребенка забирают у получателя помощи без лишения родительских прав; временного устройства ребенка на полное государственное содержание; прекращения опеки или освобождения опекуна от его полномочий относительно конкретного ребенка; нецелевого использования средств и необеспечения получателем помощи надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания ребенка; в случае возникновения других обстоятельств.

Помощь при рождении ребенка насчитывается в размерах прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленных на день рождения ребенка.

Помощь при рождении ребенка предоставляется в сумме, кратной 22 размерам прожиточного минимума, - на первого ребенка; кратной 45 размерам прожиточного минимума - на второго ребенка; кратной 90 размерам прожиточного минимума - на третьего и каждого последующего ребенка. Выплата помощи осуществляется единовременно в девятикратном размере прожиточного минимума при рождении ребенка, остальная сумма помощи на первого ребенка выплачивается в течение следующих 12 месяцев, на второго ребенка – 24 месяцев, на третьего и каждого следующего ребенка – 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

ВР планирует усилить ответственность за продажу несовершеннолетним алкоголя и сигарет

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона “Об усилении ответственности за реализацию несовершеннолетним и незаконную реализацию алкогольных напитков и табачных изделий”.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 316 из 429 народных депутатов страны, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей, которая предусматривает наказание за продажу лицам, не достигшим 18 лет, алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива и значительно повысить штрафы, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях, за продажу алкогольных напитков лицам, не достигшим 21 года, табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет, и за незаконную реализацию алкогольных напитков и табачных изделий, которые могут привести к приобретению алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетними.

Также этим законопроектом предусматривается обязать реализаторов алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива и табака проверять документы лиц на предмет достижения разрешенного возраста и ответственность заведений торговли и общественного питания за факт продажи в этих заведениях несовершеннолетним алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива и табака.

Законопроектом предусматривается, что продажа или бесплатная передача работником предприятия (организации) торговли или общественного питания алкогольных или слабоалкогольных напитков или пива лицу, не достигшему 18 лет, карается штрафом в размере от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и исправительными работами сроком от трех до шести месяцев.

Те же действия, совершенные работником предприятия (организации) торговли или общественного питания повторно, караются лишениям свободы сроком от одного до двух лет.

Розничная или оптовая, включая импорт или экспорт, торговля спиртом этиловым, коньячным или плодовым или розничная торговля алкогольными напитками или табачными изделиями без наличия лицензии или без марок акцизного сбора или с поддельными марками этого сбора, - тянет за собой наложение штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.

Нарушение работником предприятия (организации) торговли или общественного питания правил торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, а именно: торговля алкогольными напитками или табачными изделиями в помещениях или на территориях, запрещенных законом, или других местах, определенных решением соответствующего сельского, поселкового, городского совета как такие, где розничная торговля алкогольными напитками или табачными изделиями запрещена, а так же торговля алкогольными напитками или табачными изделиями через торговые автоматы или несовершеннолетними лицами, продажа алкогольных напитков лицу, не достигшему 21 года, и табачных изделий лицу, не достигшему 18 лет, - тянет за собой наложение штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Законодательство: ВР приняла в первом чтении законопроект о выделении 200 млн. грн. на борьбу с гриппом

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год». (О финансировании мероприятий по борьбе с эпидемией гриппа).

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 416 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено выделение Министерству здравоохранения 100 млн. грн. на мероприятия по предотвращению распространения и лечения гриппа A/H1N1/Калифорния/04/09 и острых респираторных заболеваний. Кроме того, предусмотрено выделение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на финансирование мероприятий из предотвращению распространения и лечения гриппа A/H1N1/Калифорния/04/09 и острых респираторных заболеваний в сумме 100 млн. грн.

Источником покрытия указанных расходов является поступление от превышения сметных доходов над сметными расходами Национального банка Украины в текущем году, которые частично будут засчитываться в общий фонд государственного бюджета Украины.

На заседании парламента министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ отметил, что для того, чтобы удержали и исправили ситуацию”, до марта необходимо 3 млрд. 852 млн. грн. По его словам, предусмотренных 200 млн. грн. хватит на приобретение 1,5 млн. доз вакцины от гриппа для детей и беременных.

На заседании парламента представители фракции БЮТ предложили увеличить сумму на борьбу с гриппом и ОРЗ до 608 млн. 216 тыс. грн.

Как отметил заместитель министра финансов Украины Владимир МАТВИЙЧУК, НБУ готов выделить такую сумму на эти цели. В результате народные депутаты приняли решение до завтра доработать данный законопроект ко второму чтению, учтя предложения народных депутатов, в частности и об увеличении суммы расходов. За данное решение проголосовал 241 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Фракция Партии регионов не голосовала за данное решение.

Рада окончательно отклонила закон о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с гриппом

Рада отклонил закон, которым предусматривалось выделение из государственного бюджета 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня парламент во второй раз рассматривал закон “О внесении изменений в закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2009 год” с предложениями Президента.

26 ноября Верховная Рада уже пробовала преодолеть вето главы государства на данный закон, однако не смогла этого сделать и направила его на доработку.

Сегодня депутаты также не смогли преодолеть вето, поскольку за это проголосовали 227 народных депутатов из 300, необходимых для принятия решения.

Таким образом, закон считается отклоненным.

Справка УНИАН. 3 ноября Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2009 год, которыми предусмотрено увеличить на 1 млрд. грн. средства Резервного фонда с целью направления их на профилактику и лечение больных гриппом. За данный закон проголосовал 401 народный депутат.

16 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возвратил со своими предложениями закон “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” для повторного рассмотрения Верховной Радой. Он считает, что деньги на финансирование борьбы с эпидемией гриппа должны быть бюджетными, а не печататься Национальным банком.

Международное сотрудничество: Повестка дня ассоциации Украина-ЕС уже вступила в силу - Гончарук

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК отмечает, что Повестка дня ассоциации Украина-ЕС уже вступила в силу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГОНЧАРУК сказал сегодня на брифинге.

Он отметил, что настоящий документ является действующим с 23 ноября этого года.

В свою очередь, представитель Украины при европейских содружествах Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ напомнил, что данный документ дает возможность начать реализацию тех положений Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом, которые уже согласованы обеими сторонами.

Как сообщал УНИАН, по данным МИД Украины, Повестка дня ассоциации официально одобрена Украиной и ЕС 20 ноября этого года путем обмена соответствующими нотами.

Как заявил руководитель пресс-службы МИД Украины Валерий ДЖИГУН, Повестка дня ассоциации принципиально отличается от Плана действий Украина-ЕС, утратившего силу в марте 2009 года. В отличие от этого плана, реализация ПДА будет осуществляться на принципах совместной ответственности за конечный результат.

Финансы: В ноябре Фонд гарантирования вкладов увеличился на 43 млн. грн. – до 4,226 млрд. грн.

За ноябрь размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц увеличился на 43 млн. грн. и, по состоянию на 1 декабря т.г., Фондом было аккумулировано 4,226 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда, переданном агентству УНИАН..

Согласно предоставленной информации, за прошлый месяц количество участников Фонда увеличилось на 2 банка – до 175, количество временных участников сократилось с 11 до 9.

По данным Фонда, 20 ноября завершился срок выплат вкладчикам АКБ «Европейский» и банка «Национальный стандарт».

«Вкладчикам, которые не обратились за получением гарантированной суммы возмещения в банки - агенты Фонда, выплаты будут осуществляться Фондом путем перевода средств по индивидуальным письменным обращениям вкладчиков в Фонд», - говорится в сообщении. При этом указывается, что гарантированную сумму возмещения можно получить на протяжении 3 лет со дня ликвидации банка.

На начало месяца Фонд гарантирования вкладов проводил выплаты вкладчикам «Одесса-Банк», «Причерноморье», «Европейский банк развития и сбережений».

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

Госфинуслуг исключила из Госреестра финучреждений 16 кредитных союзов, один внесла

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) исключила из Государственного реестра финансовых учреждений и аннулировала свидетельство о регистрации финансового учреждения 16 кредитным союзам в связи с отсутствием по заявленному при регистрации месторасположению.

Об этом сообщается на сайте комиссии. Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на заседании Госфинуслуг 3 декабря т.г.

Из Госреестра финучреждений исключены: КС «Кредитна спілка військовослужбовців Вінницької області» (Винница), Кредитный союз работников и ветеранов силовых структур «Фенікс» (Киев), КС «Богданів край» (Черкасская обл.), КС «Гарт» (Житомир), КС «Георгій» (Черкассы), КС «Капітал – 3000» (Кировоград), КС «Легал Інвест» (Одесса), Кредитная международная ассоциация ветеранов специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью «Центр» (Винница), КС «Мікрофін Надія» (Запорожье), КС «Прогрес» (Одесса), КС «Східно-Український» (Алчевск), КС «Український кредит» (Киев), КС «Фермери Донбасу» (Донецк), КС «Хмельничанка» (Хмельницкий), Областной кредитный союз «Східно-Український» (Алчевск), Областной кредитный союз «Реал-Інвест» (Одесса).

При этом комиссия внесла в Госреестр финучреждений КС «Українська кредитна спілка» (Донецк).

Кроме того, комиссия временно приостановила действие лицензии на осуществление деятельности по привлечению взносов членов кредитного союза на депозитные счета КС «Профіт-Центр 2004» (Киев).

Главой набсовета банка «Таврика» стал экс-предправления "Укрэксимбанка"

Главой наблюдательного совета банка «Таврика» вместо Сергея ЦЮПКО назначен Александр СОРОКИН (в 1995-2005 гг. занимал должность председателя правления "Укрэксимбанка").

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, решение принято на собрании акционеров банка 30 ноября т.г.

Кроме того, из состава НС были выведены Александр БАКАЕВ и Елена ВОЛОШКО, членами НС назначены Оксана КУЗНЕЦОВА и Андрей ГУСЕВ.

Справка УНИАН. ПАО "Банк "Таврика" создано в 1991 г.

Активы банка на 1 октября т.г. составили 2 млрд. 207 млн. 516 тыс. грн., обязательства – 1 млрд. 985 млн. 258 тыс. грн., кредиты и задолженность клиентов – 1 млрд. 865 млн. 757 тыс. грн., собственный капитал – 222 млн. 258 тыс. грн., уставный капитал - 160 млн. грн.

Банк в январе-сентябре 2009 г. получил прибыль 75 тыс. грн.

Согласно данным банка, на 1 октября 2009 года его акциями владели: ЗАО «Торговый дом «Артбухта» (прямое участие – 6,2%, опосредованное – 5,64%), ЗАО «Крымспецсервис» (прямое участие – 6,18%, опосредованное – 5,64%), Александр БАКАЕВ (прямое участие – 7,25%, опосредованное – 12%), Анатолий КОБЕЦ (прямое участие – 6,75%, опосредованное – 12,49%).

Суд не удовлетворил иск Счетной палаты к Тимошенко Сегодня, 3 декабря, Печерский районный суд Киева отказал в полном объеме в удовлетворении иска Счетной палаты к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и Кабинету Министров Украины о защите деловой репутации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ со ссылкой на представителя премьер-министра в суде Елену ИСАЕВСКУЮ.

Как сообщалось, 7 октября председатель Счетной палаты с парламентской трибуны заявил о нецелевом использовании средств государственного бюджета. Комментируя эту информацию, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Счетная палата выполняет политический заказ Партии регионов.

ВР зарегистрировала проект постановления об увольнении Стельмаха с должности главы НБУ

В Верховной Раде Украины сегодня зарегистрирован проект постановления об увольнении Владимира СТЕЛЬМАХА с должности председателя Национального банка Украины (НБУ) в связи с окончанием срока полномочий.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Как сообщал УНИАН, полномочия нынешнего председателя Нацбанка заканчиваются 16 декабря 2009 года. Однако, согласно законодательству Украины, глава НБУ может быть назначен или уволен с должности Верховной Радой исключительно по представлению Президента Украины.

Парламент уже не раз пытался уволить В.СТЕЛЬМАХА с занимаемой должности.

26 января т.г. Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении В.СТЕЛЬМАХА председателем Нацбанка, а 12 июня т.г. парламент направил Президенту Украины депутатский запрос относительно необходимости внесения в парламент представления об освобождении В.СТЕЛЬМАХА от должности главы Нацбанка. На такие действия депутатов Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отреагировал заявлением, что отставка председателя НБУ не относится к компетенции парламента.

В.СТЕЛЬМАХ был назначен председателем Нацбанка Украины Верховной Радой 16 декабря 2004 года по представлению Президента Украины.

S&P понизило рейтинги дубайских компаний до "мусоного" уровня Агентство Standard & Poor`s понизило до уровня "junk" (ниже "ВВВ-"), рейтинги 6 принадлежащих эмирату Дубаи компаний, в том числе и DP World, передает Associated Press.

Были понижены также рейтинги четырех банков Дубаи: Emirates Bank International PJSC, National Bank of Dubai, Mashreqbank и Dubai Islamic Bank.

Напомним, 26 ноября власти Дубаи попросили об отсрочке по выплатам кредитных обязательств инвестиционного фонда Dubai World по крайней мере на 6 месяцев, что вызвало панику на мировых рынках, сообщает k2kapital.

Трише: ЕЦБ начинает отмену антикризисных мер Европейский центробанк решил начать отмену некоторых антикризисных мер, предпринятых им ранее для поддержания экономики еврозоны, сказал президент ЕЦБ Жан-Клод Трише.

На пресс-конференции он заявил, что банк принял решение провести последнюю шестимесячную операцию рефинансирования 31 марта, и подтвердил, что 12- месячная операция рефинансирования в декабре будет последней. Трише также сказал, что ЕЦБ будет применять ставку по этому тендеру к последующим более краткосрочным тендерам.

"Улучшение условий на финансовых рынках указывает на то, что не все наши меры необходимы в той же степени, что и в прошлом, - сказал Трише. - Мы решили, что ставка по последней 12-месячной операции рефинансирования 16 декабря будет закреплена как минимальная процентная ставка покупателя по другим операциям рефинансирования в течение времени действия таких операций".

Ранее ЕЦБ сообщил, что сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне седьмой месяц подряд, как и ожидалось.

ЕЦБ также повысил прогноз роста экономики еврозоны в следующем году. Однако средняя оценка инфляции в 2011 году пока ниже ориентировочного уровня в 2 процента - регуляторы ожидают, что рост цен достигнет 0,8-2,0 процента.

Центробанк предполагает, в 2010 году рост экономики еврозоны составит 0,1-1,5 процента. В сентябрьском прогнозе говорилось, что ВВП зоны евро в этот период может как снизиться на 0,5 процента так и вырасти на 0,9 процента.

ЕЦБ также уточнил прогноз падения экономики в 2009 году, сообщив, что ВВП упадет на 3,9-4,1 процента, тогда как в сентябре предсказывал снижение на 3,8-4,4 процента.

"Некоторые из факторов, поддерживающих экономику в настоящем, имеют временную природу, - заявил Трише. - Управляющий совет ожидает, что экономика еврозоны в 2010 году будет расти умеренными темпами, признавая, что процесс восстановления будет неравномерным и что прогноз остается крайне неопределенным".

Ожидается, что банк не начнет повышать ключевую ставку до конца следующего года.

Инфляционный прогноз на 2010 год тоже был пересмотрен. ЕЦБ полагает, что рост цен составит от 0,9 до 1,7 процента, тогда как в сентябре он прогнозировал их повышение на 0,8-1,6 процента, передает Рейтер.

Тендеры: ВР рассмотрела часть поправок к законопроекту о госзакупках

Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении проекта закона “Об осуществлении государственных закупок” (законопроект был зарегистрирован под названием "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства", но во время голосования за поправки название изменили).

Как передает корреспондент УНИАН, парламент уже рассмотрел 126 из 331 поправки.

Данным законопроектом предлагается установить правовые и экономические принципы осуществления закупок товаров, работ и услуг за государственные средства.

В законопроекте отмечается, что он применяется ко всем заказчикам и закупкам товаров, работ и услуг, которые полностью или частично осуществляются за счет государственных средств, при условии, что стоимость предмета закупки товара (товаров), услуги (услуг) равна или превышает 100 тыс. грн., а работ - 300 тыс. грн.

Также определяется, на какие предметы закупок закон не распространяется.

Остальные поправки депутаты договорились рассмотреть завтра, после чего вечернее заседание Верховной Рады было закрыто.