ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 декабря

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Украина может лишиться пиццы, коньяка и йогурта», в котором пишет – «Мисливські ковбаски», пицца, коньяк и давно привычный украинскому потребителю йогурт могут исчезнуть с прилавков. На их место претендуют подкопченные колбаски, итальянский пирог, бренди и кисломолочный продукт. И это не шутка. Тотальный ребрендинг может ожидать Украину в случае, если она безоговорочно согласится на требования Евросоюза при подписании договора о зоне свободной торговли. Поиском компромисса в этом спорном вопросе сегодня займутся чиновники. В Киеве пройдет тринадцатый саммит Украина — ЕС…

http://delo.ua/biznes/rynki/otechestvennyh-proizvoditelej-zhdut-sudy-posle-vstuplenija-v-zonu-torgovli-134836/

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Также «Дело» в материале «Что предлагают банки вкладчикам под Новый Год» пишет – издание провело исследование новогодних депозитных акций первых 50 банков по размеру активов. В этом году в большинстве случаев банкиры под елочку своих вкладчиков готовы положить только повышенную ставку по депозиту…

http://delo.ua/dengi/banki/chto-predlagajut-banki-vkladchikam-pod-novyj-god-134835/

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«Дело» в публикации «Стельмаху напомнили об отставке» пишет - до окончания пятилетнего срока полномочий главы Национального банка Владимира Стельмаха осталось 13 дней. Народные депутаты решили напомнить главе НБУ об этом, зарегистрировав в Верховной Раде проект постановления о его отставке…

http://delo.ua/vlast/politika/stelmahu-napomnili-ob-otstavke-134838/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Бюджет залатали валютой» пишет – правительство использовало последнюю возможность скрыть нехватку средств в госбюджете. Госказначейство сообщило, что в ноябре доходы бюджета перевыполнены на 31,2 млн. грн., собрано более 31,26 млрд грн. Как стало известно изданию, получить рекордный объем доходов Кабмину удалось за счет расходования средств, полученных Украиной от МВФ. Без этой помощи в общем фонде бюджета ноября возникла бы дыра в 41%...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1285971

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Ставки приняты» пишет – конфликт между крупнейшими операторами мобильной и фиксированной связи – "Киевстаром" и "Укртелекомом" – завершился. Вчера компании объявили о подписании соглашения о ставках взаимного доступа к сетям. В результате "Укртелеком" получил возможность снизить тарифы на звонки с фиксированной на мобильные сети – со следующего года они могут быть уменьшены минимум на 20 коп./мин.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1285980

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Фармацевты почувствовали себя лучше» пишет - скандальный законопроект о запрете повышения цен на лекарства лишился поддержки депутатов. Вчера Верховной Раде не хватило 82 голосов для преодоления вето президента, хотя в первых двух чтениях законопроект имел большую поддержку. Участники рынка назвали итоги голосования "проявлением здравого смысла" – в случае принятия закона Украина не избежала бы дефицита импортных лекарств, а производство более 60-80% отечественной продукции стало бы нерентабельным…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1285972

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Издание «Экономические известия» в публикации «Половина заправок закроется» пишет - вчерашнее заседание профильной экспертно-аналитической группы (ЭАГ) при Минтопэнерго не принесло ожидаемых результатов для участников рынка, которые просили чиновников разобраться в сложившейся вокруг АО «Укртатнефть» ситуации и в деятельности группы «Приват» в целом. Если ситуация на рынке не улучшится в ближайшее время, нефтетрейдеры грозятся закрыть половину АЗС в стране…

http://eizvestia.com/markets/full/4186770

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«Экономические известия» в публикации «Перевозчики спорят о тарифах» пишут - Минтранс инициирует отмену введенного Кабмином в начале года единого минимального тарифа на грузовые автоперевозки внутри Украины. Этого уже почти год добиваются крупные автотранспортные компании. Мелкие перевозчики против планов Минтранса, и они снова грозят забастовкой…

http://eizvestia.com/markets/full/4186773

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«Газета по-киевски» в материале «Хватит красть – пора в тюрьму» пишет – простаки из Конотопа и Нежина писали заявления на выдачу участков в столице, положенных киевлянам. Киевсовет выделил землю провинциалам, но пользоваться ею собирались аферисты из киевской власти…

http://mycityua.com/articles/country/2009/12/03/220047.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Парапланерист пять суток на скале пил дождь и мечтал о жене» пишет – чудом спасшийся парапланерист рассказал, как 5 суток провел на скале Влад Бережной…

http://www.segodnya.ua/news/14098860.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Калуш: детонатор экологической бомбы сработает?..» пишет - экологическая проблема в Калуше давно переросла местный уровень. Но действия государства все откладываются. Последней надеждой для калушаней стал референдум о предоставлении городу статуса ЧС..

http://economics.unian.net/rus/detail/28174

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Триллион проблем» пишет – в России кредитные портфели банков продолжают сокращаться, а просроченные платежи — расти: их объем достиг 1 трлн руб. Это не представляет опасности, считают эксперты…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/04/220584

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Издание «Известия» в публикации «Премьер-министр Владимир Путин: Кто не хочет исполнять решения - пусть ищет другую работу» пишет – "Вам Путин пообещал - вот у Путина и просите"... Такую формулу, как выяснилось в ходе "Прямой линии", легко используют местные чиновники, отказываясь делать то, что они должны. Причем отговорка эта используется там, где ее вроде по определению быть не должно, - например, в качестве ответа на просьбу ветерана Великой Отечественной войны о квартире. Уже после "Прямой линии" "Известия" спросили у премьера, что он намерен с такими чиновниками делать…

http://izvestia.ru/politic/article3136135/

(УНИАН)