Литвин занял третье место в президентском рейтинге

Кандидат в президенты, Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН согласно социологическим опросам относительно президентских симпатий опередил другого кандидата, экс-председателя парламента Арсения ЯЦЕНЮКА и занял третье место, в то же время уступив лидерство Виктору ЯНУКОВИЧУ и Юлии ТИМОШЕНКО.

Такие результаты опроса сегодня на пресс-конференции в УНИАН огласила председатель общественной организации «Новое поколение Украины» Тамара ТУДВАСЕВА.

В частности, за Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали бы 29,1% респондентов, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, за Ю.ТИМОШЕНКО - 23,9%, за В.ЛИТВИНА - 4,9%, за лидера коммунистов Петра СИМОНЕНКО - 4,8%, за А.ЯЦЕНЮКА - 4,6%, за действующего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО – 3,8%. Другие кандидаты получили бы меньше, 3% голосов.

В соответствии с результатами опроса, 38,1% опрошенных заявили об однозначном участии в голосовании, 29,1% ответили "скорее да", 12,9% - однозначно не придут на избирательные участки, 12,2 % - скорее не придут, а 7,7 % респондентов еще не определились со своим участием в выборах.

В то же время, 54,5% респондентов считают, что Кабинет Министров во главе с Ю.ТИМОШЕНКО больше всего прилагает усилий для преодоления эпидемии гриппа в Украине. Список "борцов" с эпидемией продолжают Верховная Рада (17,1%), оппозиция во главе с В.ЯНУКОВИЧЕМ (14,9%), Президентом В.ЮЩЕНКО (8,2%), другие – 5,3 %.

Подавляющее количество респондентов (81,1%) считают, что Президент В.ЮЩЕНКО не выполнил своего обещания улучшить жизнь украинцев за время своего президентства, 8,2% считают, что выполнил и 10,7% не смогли ответить на этот вопрос.

Справка УНИАН. Общественная организация "Новое поколение Украины" проводила телефонный опрос в период с 26 ноября по 2 декабря во всех регионах Украины. Всего опрошено 2027 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки составляет 2,6 %.