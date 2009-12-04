Главное на 4 декабря (день)

Хроника дня

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Общество

Пенсионеры с сегодняшнего дня получают повышенные пенсии

С сегодняшнего дня, как это предусмотрено графиком выплаты, пенсионеры начнут получать пенсии в повышенных размерах вместе с соответствующей доплатой за ноябрь.

Об этом заявил на заседании парламента председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей ЗАРУДНЫЙ.

Он отметил, что средства, предусмотренные принятыми 6 ноября изменениями в госбюджет на 2009 год, которые необходимы для выплат повышенных пенсий, «выделены правительством Пенсионному фонду в полном объеме». По его словам, речь идет о 717 млн. грн.

А.ЗАРУДНЫЙ сообщил, что на сегодняшний день в Украине нет пенсий, которые меньше прожиточного минимума. Он отметил, что с ноября минимальный размер пенсионных выплат для неработающих пенсионеров превысит прожиточный минимум на 30 грн. Он сообщил, что в этом году «почти на 9% увеличились пенсии в Украине».

Напомним, 26 ноября Кабмин принял постановление, согласно которому с 1 ноября 2009 г. прожиточный минимум на одного человека будет составлять 701 грн. в месяц.

Задолженность по зарплате в Украине выросла на 40%

Задолженность по заработной плате в Украине возросла на 40% и составляет почти 1 млрд. 800 млн. грн., и за это должна нести «персональную ответственность министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА».

Об этом заявил на заседании парламента председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и труда Василий ХАРА.

По его словам, «такого социального позора наша страна еще не знала». «Сегодня в Украине 15 млн. бедных и нищих – 8 млн. пенсионеров и 7 млн. работающих», - подчеркнул В.ХАРА. По его словам, речь идет о тех, у кого заработная плата и пенсии ниже черты бедности, которая определена правительством в размере 792 грн.

В.ХАРА подчеркнул, что в правительстве «проявился театр абсурда», поскольку премьер-министр вопреки нормам Конституции заявляет о том, что не будет выполнять законы, принятые парламентом. По его словам, «в любой другой стране после таких заявлений премьер-министр сразу стал бы бывшим».

Он подчеркнул, что в Украине - «оригинальный министр труда и социальной политики, который тут красиво пел песню о социальной защите».

В.ХАРА назвал странной политику министра Л.ДЕНИСОВОЙ, которая категорически выступает против повышения социальных выплат. «Если бы наш министр была профессионалом или хотя бы добросовестно отрабатывала министерскую, кстати, немалую зарплату, то она бы знала, что даже эти законы о социальных стандартах имеют заниженные показатели минимальной заработной платы и прожиточного минимума, что противоречит законам и Конституции Украины», - подчеркнул В.ХАРА.

Денисова: правительство выполняет закон о повышении соцстандартов

Министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА заверяет, что правительство выполняет принятый по инициативе фракции Партии регионов закон о повышении социальных стандартов.

Об этом она заявила сегодня в Верховной Раде во время отчета о выполнении соответствующего закона.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, после того, как этот закон вступил в силу, а также вступил в силу закон об изменениях в государственный бюджет на 2009 год, были сделаны расчеты, касающиеся дополнительных расходов и выполнения закона.

Она отметила, что на выполнение закона о повышении социальных стандартов нужно было 8,2 млрд. грн. В то же время изменениями в бюджет, которые были приняты парламентом, предусмотрены средства в сумме 700 млн. грн.

При этом, сказала министр, в том объеме, который предусмотрен законом об изменениях в бюджет-2009, нужно 1,2 млрд. грн.

Л.ДЕНИСОВА также отметила, что правительству необходимо было определить, какой прожиточный минимум применять для расчета социальной помощи и пенсий.

Она объяснила это тем, что статьей 54 закона о госбюджете на 2009 год установлено, что прожиточный минимум устанавливается на уровне декабря 2008 года.

Однако, сказала министр, принятым позже законом были внесено изменение, которое предусматривает другие размеры прожиточного минимума.

Таким образом, заявила она, одновременно действуют две нормы, касающиеся определения прожиточного минимума.

Л.ДЕНИСОВА отметила, что правительство приняло решение, что с 1 ноября 2009 года для расчета размеров социальной помощи и пенсионных выплат применяется прожиточный минимум в повышенных размерах.

Как отметила министр, минимальная заработная плата изменениями в госбюджет установлена на уровне 744 грн.

В то же время, сказала Л.ДЕНИСОВА, первый тарифный разряд единой тарифной сетки Верховной Рады Украины оставлен без изменений в размере 545 грн.

«Поэтому увеличенные размеры заработной платы состоятся только у работников первого, второго, третьего разряда на 94 грн., четвертого – на 52 грн., у первого тарифного разряда, например, младшей медицинской сестры, только на 3 грн.», - отметила министр.

Таким образом, сказала Л.ДЕНИСОВА, повышение зарплаты состоится только для 480 тысяч работников бюджетной сферы.

Не предусмотрены средства в бюджете для повышения размеров должностных окладов военнослужащих, лиц начальственного и рядового состава.

По словам министра, средства на осуществление выплат в повышенном размере на помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам законом об изменениях в госбюджет не предусмотрены.

«Более того, уменьшен размер субвенций из государственного бюджета местных бюджетам для предоставления такой помощи», - сказала она.

Л.ДЕНИСОВА объяснила, что это произошло потому, что бюджетом на 2009 год субвенция на эти выплаты была утверждена в размере свыше 15 млрд. грн.

В то же время изменениями в бюджет, которые были внесены парламентом, такая субвенция была увеличена на 100 млн. и составляет 16 млрд. 23 млн. грн.

«Но этот объем субвенций меньше того, который уже действовал в ноябре этого года. Правительство использовало свою возможность и увеличило ранее объем субвенций местным органам власти», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

В СП настаивают на выполнении закона о соцстандартах

Глава Секретариата Президента, председатель политсовета «Нашей Украины» Вера УЛЬЯНЧЕНКО подчеркивает, что закон о социальных стандартах должен быть выполнен.

В интервью газете «Україна молода», опубликованном сегодня, она сказала: «Президент Украины, еще будучи кандидатом на этот пост, заявил - в стране должна выполняться конституционная норма: пенсия и заработная плата не могут быть ниже прожиточного минимума. Глава государства как гарант Основного закона этого требует».

В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила: «И я не понимаю, почему вокруг этого положения такая истерика. Ведь для ее выполнения не нужны слишком большие средства. Кстати, подписывая закон о повышении социальных стандартов, Виктор ЮЩЕНКО параллельно внес на рассмотрение другой закон, в котором предусматриваются источники финансирования положений о повышении пенсий и зарплаты. И, в отличие от правительственных постановлений, не нарушил при этом Бюджетный кодекс».

«Впрочем, логика действий премьер-министра понятна: категории населения, которым накануне выборов повысили зарплаты — врачи, учителя, библиотекари, сельские головы — принимают активнейшее участие в избирательном процессе. И премьер-министр, в сущности, дала им политическую взятку, пытаясь прикрыть ее благими намерениями», - убеждена В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Отвечая на вопрос, подпишет ли Президент письмо в отношении четвертого транша Международного валютного фонда, глава Секретариата Президента сказала: «Мы должны понимать, что берем в долг большие денежные средства и должны думать, как мы будем их отдавать: представить четкую сбалансированную программу их использования, а также программу борьбы с кризисом. В конечном итоге, кредит давали на борьбу с кризисом, а использовали его как собственные сбережения правительства - для выполнения популистских обещаний. Веры словам правительства уже нет. Опять соглашаться взять на себя очередной мешок долгов - значит брать на себя ответственность за непрофессионализм правительства. Президент этого сегодня сделать не может».

Экономика

Баррозу критикует Украину

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ критикует Украину за недостаточный уровень проведения реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на XIII саммите Украина-ЕС, который проходит сегодня в Киеве.

По его словам, после президентских выборов Украине необходимо будет проводить важные и серьезные действия в отношении реформ.

«Я буду честно с вами говорить, господин Президент. Довольно часто нам кажется, что обязательства в отношении реформ только отчасти выполняются. Обязательства в отношении реформ и слова не всегда сопровождаются действиями», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

Он отметил, что реформы – это единственный путь достижения стабильности и благосостояния Украины, а также углубления отношений с Европейским Союзом.

Тейшейра: Руководство Украины не выполняет обязательств перед ЕС

Председатель Представительства Евросоюза в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА заявляет, что руководство государства не выполняет обязательства перед Европейским Союзом в вопросе проведения реформ.

Об этом Ж.ТЕЙШЕЙРА сказал в интервью Би-Би-Си накануне саммита Украина–ЕС.

Он напомнил, что сразу после Помаранчевой революции главные украинские руководители заявляли о необходимости конституционной реформы, чтобы лучше очертить полномочия разных ветвей власти, но никакого продвижения в этом направлении не было достигнуто.

Представитель Евросоюза также указал на отсутствие реформ в экономике, которые уменьшали бы бюрократические препятствия для ведения бизнеса, и отсутствие попыток диверсифицировать украинскую экономику, которая оказалась зависимой от нескольких энергорасходных и уязвимых от международных кризисов отраслей.

Ж.ТЕШЕЙРА также заявил, что не видит у украинской власти стремления к борьбе с коррупцией.

Финансы

ВР поддержала отставку Стельмаха

Верховная Рада Украины поддержала, но не направила запрос группы народных депутатов к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО о необходимости безотлагательного направления им представления в парламент на освобождение Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя НБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку данного запроса проголосовали 164 (при необходимых 150 – УНИАН) из 428 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В то же время за направление депутатского запроса проголосовали 155 (при необходимых 226 – УНИАН) из 432 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В запросе отмечается, что Президент «несет личную ответственность за убытки, которые несут граждане и банковская система Украины» в связи с ненаправлением представления, касающегося В.СТЕЛЬМАХА

Ульянченко: Бюджет находится в ручном управлении

Глава Секретариата Президента, председатель Политсовета «Нашей Украины» Вера УЛЬЯНЧЕНКО заявляет, что бюджет находится в ручном управлении правительства на грани беззакония.

В интервью “Україні молодій” она заявила: «Сложилась очень интересная ситуация: в Украине якобы существует правящая коалиция, которой руководит премьер-министр. В состав коалиции также входит спикер парламента. Даже больше: впервые в украинском парламенте Бюджетный комитет возглавляет также участник коалиции. То есть в руках коалициантов есть все инструменты, чтобы сформулировать бюджетный кодекс, бюджетную резолюцию, предложить государственную смету парламенту и принять ее».

«Вместо этого, - говорит В.УЛЬЯНЧЕНКО, - нет ни кодекса, ни резолюции, а о готовом проекте бюджета и говорить не приходится. Здесь присутствует только одно, но безудержное желание - руководить бюджетом вручную. Потому что тогда очень легко в этой мутной воде ловить рыбку. И хаос, беспорядок с перечнем доходов и расходов привели к тому, что мы даже не знаем, что же делается у нас с бюджетом 2009 года. Парламент ни разу не услышал отчета о его выполнении, общественность должна только догадываться», - возмущается глава Секретариата Президента.

«Но что хуже всего — мы не знаем, на какой именно базе будет выполняться бюджет 2010 года. Ситуация не просто плохая, она непрогнозируемая. Бюджет находится в ручном управлении на грани беззакония», - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Она также выразила озабоченность тем, что получение доходов и планирование расходов проходит в «закрытом» режиме. «Повышение заработных плат учителям, библиотекарям, сельским головам проходит не через Верховную Раду, так как это предусмотрено законом, а только через постановления правительства. Эти процессы еще никогда не были такими закрытыми. Рост зарплат, другие социальные инициативы всегда рассматривали на бюджетном комитете, их обсуждали, указывали источники финансирования. Сегодня же бюджет превратили в кассу, через которую пытаются покрыть все предвыборные обещания кандидата на пост Президента Юлии Владимировны ТИМОШЕНКО”, - подчеркнула В.УЛЬЯНЧЕНКО.

“Это ситуация, которая бросает страну в хаос. Мы начинаем привыкать, что закон можно выполнять при желании, и если не хочется, то его можно проигнорировать. Это нонсенс, потому что правительство — это команда менеджеров, которых общество нанимает для выполнения законов Украины. Если мы слышим с трибуны, что закон можно не выполнять, то такая позиция дает возможность игнорировать дух и букву закона любому чиновнику. Это крайне опасная тенденция расшатывания в обществе”, - подытожила глава Секретариата Президента.

Бюджет Киева 2010 г составит 14 млрд. грн.

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО назвал ориентировочную цифру бюджета Киева на следующий год – 14 млрд. грн.

Об этом заместитель председателя КГГА сказал сегодня в интервью журналистам.

А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что мэрия в настоящее время работает над этим документом. «Я могу сказать, что по плану социального развития – около миллиарда. Но по общему фонду – я еще не знаю. Там я знаю, что около 14 млрд., но я знаю, что 6,5 млрд. грн. – пойдет в государственный бюджет. Приблизительно. Я не могу сказать окончательно», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он подчеркнул, что бюджет Киева будет принят после того, как Верховная Рада Украины примет государственный бюджет. «Если Верховная Рада не примет, то придется ожидать. Тогда придется перетягивать (принятие бюджета столицы – УНИАН) в 2010 год», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

ТЭК

"Нафтогаз" рассчитался с "Газпромом" за ноябрь полностью

НАК "Нафтогаз Украины" рассчиталась с "Газпромом" за газ, поставленный в ноябре, сообщает в пятницу пресс-центр холдинга.

"НАК "Нафтогаз Украины" своевременно и в полном объеме рассчиталась с ОАО "Газпром" за импортированный в ноябре 2009 года природный газ. Компания получила соответствующее подтверждение от банка-корреспондента", - говорится в сообщении.

Украина оплачивает российский газ ежемесячно до 7 числа следующего месяца. С начала 2009 года Киев ни разу не сорвал график оплаты.

"НАК "Нафтогаз Украины" еще раз подтвердила свою репутацию надежного и предсказуемого партнера. Невзирая на все внутренние экономические и политические сложности компания и в дальнейшем будет выполнять свои стратегические задания: обеспечение украинских потребителей достаточными объемами природного газа и осуществление бесперебойного транзита природного газа через территорию Украины", - говорится в сообщении.

Транспорт

Вторые выходы в метро Киева будут открытыми вечером и в выходные

С завтрашнего дня все выходы со станций столичного метрополитена заработают в своем привычном режиме, их не будут закрывать после 19.00, а также в выходные и праздничные дни.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Станции метрополитена «Нивки», «Героев Днепра», «Позняки» и «Крещатик» будут открыты для киевлян в полном объеме.

Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС, закрытие дополнительных выходов на четырех станциях метрополитена – личная инициатива руководства коммунального предприятия, которую столичная власть не поддерживает.

«Дополнительные выходы со станций метро «Нивки», «Героев Днепра», «Позняки» и «Крещатик» не будут закрывать в любом случае. На этих станциях наибольший пассажиропоток именно в выходные и праздничные дни, ведь от них курсируют основные пригородные маршруты, которыми пользуются киевляне. Мэр Киева взял этот вопрос под личный контроль. Поэтому горожане и в дальнейшем смогут свободно пользоваться этими станциями метро», - сказал Д.БАСС.

Валютный рынок

Cегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,98 грн./долл., продают – по 8,05 грн./долл., курс незначительно понизился, по сравнению с 3 декабря. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,02-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках также незначительно понизился, по сравнению с 3 декабря, и сегодня составляет 12,01/12,18 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,85-12,08 грн./евро, по продаже – в пределах 12,11-12,30 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 3 декабря, понизился на 0,5% и составляет в среднем 0,2685 грн./рубль, продажи – на 0,2% – до 0,2791 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2400-0,2740 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2760-0,2900 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,98 грн./долл., продажи – 8,05 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,02-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева также незначительно понизился, по сравнению с 3 декабря, и сегодня составляет 12,01/12,17 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,85-12,08 грн./евро, по продаже – в пределах 12,11-12,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 3 декабря, понизился на 0,5% и сегодня составляет 0,2682 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2798 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2740 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2770-0,2900 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 4 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,99, к евро – 12,08088, к российскому рублю – 0,27323.