В США производительность труда в 3 кв. выросла на 8,1%

США. Производительность труда, без учета с/х производства, в третьем квартале 2009 года выросла на 8,1%.

США. Затраты на рабочую силу в третьем квартале 2009 года снизились на 2,5%.

Безработица в США дала свои положительные результаты. Рынок труда стал более эффективным, бизнесменам удалось снизить высокие затраты на рабочую силу, которые сформировались за период 2002-2005 годов.