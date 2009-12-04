В США производительность труда в 3 кв. выросла на 8,1%
14:21, 04 декабря 2009Разное
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США. Производительность труда, без учета с/х производства, в третьем квартале 2009 года выросла на 8,1%.
США. Затраты на рабочую силу в третьем квартале 2009 года снизились на 2,5%.
Безработица в США дала свои положительные результаты. Рынок труда стал более эффективным, бизнесменам удалось снизить высокие затраты на рабочую силу, которые сформировались за период 2002-2005 годов.
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