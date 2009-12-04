В еврозоне индекс деловой активности PMI в секторе услуг вырос до 53,0 п.
14:26, 04 декабря 2009Разное
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Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 2009 года вырос до 53,0 п.
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 2009 года вырос до 49,8 пункта.
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 2009 года вырос до 60,9 пункта.
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 2009 года вырос 51,4 пункта.
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в ноябре 2009 года вырос до 56,6 пункта.
Для европейских стран сфера услуг является важной сферой экономики и рост ее активности свидетельствует, что бизнес начал набирать обороты.
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