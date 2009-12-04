В еврозоне индекс деловой активности PMI в секторе услуг вырос до 53,0 п.

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 2009 года вырос до 53,0 п.

Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 2009 года вырос до 49,8 пункта.

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 2009 года вырос до 60,9 пункта.

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 2009 года вырос 51,4 пункта.

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в ноябре 2009 года вырос до 56,6 пункта.

Для европейских стран сфера услуг является важной сферой экономики и рост ее активности свидетельствует, что бизнес начал набирать обороты.