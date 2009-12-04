В США индекс деловой активности ISM в секторе услуг в ноябре упал на 3,9%

США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в ноябре 2009 года составил 48,7 пункта, что на 3,9% ниже, чем в октябре.

В отличие от европейских стран, в США в сфере услуг дела идут не так хорошо, как хотелось бы. Американский бизнес еще не готов проявлять активность, т.к. не ясно, как будут расти доходы американцев в следующем году.